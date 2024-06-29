新政兩年｜李家超：創新求變以新方法解決問題　政府做好導演角色

特首李家超下周一（7月1日）「七一回歸紀念日」上任兩周年，特首辦今日（6月29日）發放他回顧兩周年工作的短片。他乘搭天星小輪，在維港海上談及上任兩年感受，他說面對問題、幫市民解決問題期間，「當我們幫市民解決問題之後，太陽又出來了，海面又回復平靜了，就好像維港這樣，現在多美！」



李家超提到兩年，政府做事就是要創新求變、不斷想新方法，去解決問題，「政府會做好導演和搭台的角色，創造機遇給我們不同的業界；但是業界的經營者和作業者也要演好自己的角色，不斷求變創新，這樣我們大家努力，香港就可以演出，一幕又一幕更精彩的成績。」



特首李家超(前)與行政長官辦公室特別助理黃芷淵(後)一同乘搭天星小輪，回顧兩個工作。（特首辦短片截圖 ）

形容幫市民解決期間「可能就好像風雨來了」

短片中李家超與行政長官辦公室特別助理黃芷淵一同乘搭天星小輪，在船上看維港，他形容「景色真係好靚，睇極都唔厭」。他以海上天氣作比喻，稱這屆政府不怕挑戰或困難，當市民有問題時，政府就會面對問題、幫市民解決，期間「可能就好像風雨來了，海面未必平靜」。但解決問題之後，「太陽又出來了，海面又回復平靜了，就好像維港這樣，現在多美！」

特首李家超在天星小輪上回顧兩年工作，形容面對問題、幫市民解決期間「可能就好像風雨來了」，當幫市民解決問題之後，「太陽又出來了」。（特首辦短片截圖 ）

推多項公屋措施 輪候公屋2026/27年度會降至4.5年

黃芷淵在對話中，提到「這一屆政府完成了很多過去幾屆政府都未能完成的一些任務，有人就形容是「乘風破浪」。李家超回應說，最大感受受是「責任重大，但是使命光榮，要無私地全力做好這個使命」。

．走出了疫情，全面通關

．完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任，「完成了歷史使命」

．完善了地區治理，落實「愛國者治港」原則，全港十八區成立「關愛隊」幫助市民

．積極發展經濟、改善民生

．直視「劏房」問題，成立「解決劏房問題」工作組

．公屋輪候時間六年封頂，隨着「簡約公屋」、公屋提前上樓計劃等順利推展，輪候公屋的時間在2026/27年度會降至4.5年

．提出「精準扶貧」，多項措施陸續見效

特首李家超在天星小輪上看維港，他形容「景色真係好靚，睇極都唔厭」。 （特首辦短片截圖 ）

指香港人口較2022年增加超過15萬

．聽到香港生育率不斷下降的意見，改變過往政府不干預政策，推出鼓勵生育的組合拳

．關注勞工權益，最低工資由「兩年一檢」改為「一年一檢」

．為樓市「撤辣」，樓宇買賣登記大幅回升，樓市穩定發展

．大規模招商引才引資，香港人口較2022年增加了超過15萬

．在十八區舉辦「日夜都繽紛」活動，今年有近200多項盛事舉行

．增加十個個人遊城市，今年第一季訪港旅客按年增加1.5倍

李家超提到政府的團隊就像一艘船，不斷增加它的前進動力，這樣才可以提速提效。（特首辦短片截圖 ）

稱兩年來做事創新求變去解決問題

李家超表示，這兩年他和司局長積極出訪不同地方，全方位說好香港故事。他形容政府的團隊就像一艘船，必須大家要團結、理念一致、方向要正確，而且不斷增加它的前進動力，這樣才可以提速提效，不斷向前推進，「我回顧兩年，其實我們做事就是要創新求變，不斷想新方法，去解決問題。」

行政長官辦公室特別助理黃芷淵（左）在與特首李家超（右）對話中，指天星小輪「現在已經成為獨特的風景線」。（特首辦短片截圖 ）

稱政府會做好導演和搭台角色

黃芷淵與李家超對話中，提到天星小輪最初只是交通工具，但是隨着時代的變，現在已經成為獨特的風景線，市民和遊客都很歡迎，他也認同這點，「所以我經常說，沒有最好只有更好，當然政府在多方面都會努力。」

特首李家超（右）表示，政府會做好導演和搭台的角色，創造機遇給不同業界。（特首辦短片截圖 ）

李家超表不，政府會做好導演和搭台的角色，創造機遇給不同的業界，「但是業界的經營者和作業者，也要演好自己的角色，不斷求變創新。這樣我們大家努力，香港就可以演出，一幕又一幕更精彩的成績。」

特首李家超說，沒有最好只有更好，當然政府在多方面都會努力。（特首辦短片截圖 ）