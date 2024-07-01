中央再贈大熊貓｜楊潤雄探盈盈、樂樂　料新熊貓舒適住在海洋公園

中央再向香港送贈一對大熊貓，未來數月抵港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今天（1日）表示，近日去海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況，他相信海洋公園會為新大熊貓提供舒適的居住環境，同時為香港旅遊業注入動力。



今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超致辭。（廖雁雄攝）

行政長官李家超今天（1日）在香港回歸27周年酒會上宣布，中央向特區送贈一對大熊貓，數月後抵港。他說，會立刻展開準備工作迎接，相信大熊貓將為本港為來歡笑和喜悅，衷心感謝中央再次送贈一對國寶大熊貓，顯示對香港特區的厚愛。

中央再向香港送贈一對大熊貓，未來數月抵港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今天（1日）表示，近日去海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況。（楊潤雄Facebook相片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄隨即在社交網站Facebook發文，提及昨天（30日）與旅遊事務專員沈鳳君探訪海洋公園居住的大熊貓盈盈和樂樂，視察牠們的生活情況及居住環境。

中央再向香港送贈一對大熊貓，未來數月抵港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今天（1日）表示，近日去海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況。（楊潤雄Facebook相片）

楊潤雄相信充滿愛心的飼養員將會為新一對大熊貓，提供舒適的居住環境，讓牠們能夠在香港健康快樂地生活，預料將會吸引大批旅客和市民來訪，為香港的旅遊業注入動力。

中央再向香港送贈一對大熊貓，未來數月抵港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今天（1日）表示，近日去海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況。（楊潤雄Facebook相片）

安安與佳佳為第一代居港大熊貓，於1999年到港；2007年，香港再迎來盈盈、樂樂兩隻大熊貓，全港一度有四隻大熊貓居於海洋公園。

中央再向香港送贈一對大熊貓，未來數月抵港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今天（1日）表示，近日去海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況。（楊潤雄Facebook相片）

不過，佳佳和安安先後於2016年及2022年與世長辭告別港人後，便只餘下兩隻大熊貓盈盈、樂樂。