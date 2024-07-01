七一｜再迎大熊貓　李家超：港人親密家人、確保海洋公園做好照顧

行政長官李家超在今早（1日）在慶祝特區政府成立27周年酒會上宣布，中央同意會再送贈香港一對大熊貓後，他之後再發發聲明感謝中央政府，並指已展開準備工作，與港澳辦及國家林草局展開對接，商討大熊貓赴港的安排，當局會確保香港海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作。



大熊貓盈盈樂樂（海洋公園提供）

李家超在酒會上致辭的尾聲宣布此好消息，他隨後再發聲明表示，衷心感謝中央政府再次向香港特區送贈一對大熊貓，充分顯示對香港特區的關心和支持。今年是中華人民共和國成立七十五周年，中央送贈大熊貓予香港特區更是別具意義。特區政府會全力做好迎接大熊貓的準備工作。他非常感謝國務院港澳事務辦公室及國家林業和草原局為此所作出的努力和協助。」

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，李家超宣布中央再送贈香港一對大熊貓。（政府新聞網直播截圖）

李家超：新一對大熊貓將成港人親密「家人」

他指，中央過去送贈的兩對大熊貓陪伴一代又一代的香港人成長，是大家的集體回憶。即將來臨的一對大熊貓，將會成為香港人的親密「家人」，帶給港人歡笑和喜悅

他指，特區政府已與港澳辦及國家林草局展開對接，商討大熊貓赴港的安排。特區政府會立刻展開籌備，確保香港海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作。

政府發言人表示，政府有信心籌備工作會順利完成，會適時公布大熊貓赴港安排的細節。