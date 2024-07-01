回歸27周年｜李家超：中央向香港送贈一對大熊貓　數月後抵港

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式後，之後在會展舉行慶祝酒會。行政長官李家超在酒會上宣布，中央將向香港送贈一對大熊貓，未來數月抵港，特區政府將展開準備工作，他認為可帶給市民歡笑喜悅，讓社會團結一致為香港創造更輝煌的成績。



李家超又說，過去兩年特區政府的政策已見成效，完成基本法23條立法等，將不斷創新求變，思考新方法解決問題，形容「沒有最好，只有更好」。他提到國家主席習近平2018年在慶祝改革開放40周年大會上引用的古語：「事者，生於慮，成於務」，政府會繼續敢於擔當，善作善成。



今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超伉儷出席，全國政協副主席梁振英和前行政長官曾蔭權均有到場。（政府新聞網直播截圖）

特首李家超伉儷出席慶回歸酒會

慶祝酒會在灣仔會展舉行，出席的包括行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、駐港國安公署署長董經緯、解放軍駐香港部隊司令員彭京堂，以及特區政府司局長等。

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超致辭。（廖雁雄攝）

李家超：政府過去兩年政策已見成效

李家超在酒會上致辭時說，過去兩年特區政府的政策已見成效，完成基本法23條立法等，將不斷創新求變，思考新方法解決問題，「沒有最好，只有更好」。

今日是香港特區成立27周年大日子，本屆政府上任兩周年，中國成立75周年意義重大。李家超表示，兩年前國家主席習近平提出重要講話，提出4點必須、4點希望，成為特區施政藍圖。他說本屆政府推出不少政策漸見成效，建立「以結果為目標」的實幹團隊，走出疫情全面通關，完成基本法23條立法的憲制責任，完善地區治理，全面落實愛國者治港原則，在全港18區成立關愛隊協助市民。

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超致辭。（政府新聞網直播截圖）

李家超：政府團隊如同一艘船 要遇浪破浪

李家超表示，本屆政府更推出樓宇撤辣，在簡約公屋、提前上樓計劃推動下，預料26/27年公屋上樓時間為4.5年；政府推出解決劏房問題工作組、精準扶貧，面對生育率下降改變政府不干預政策，亦一年一檢最低工資。他感謝中央厚愛推出多個惠港措施，包括增加10個自由行城市、支持龍頭企業來港上市、提升內地客訪港免稅額等。

他指，香港不斷創新、求變、思考新方法解決問題，沒有最後只有更好，形容特區政府團隊如同一艘船，方向要正確、信念要一致、遇浪破浪。

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會。（廖雁雄攝）

未來拼經濟改善民生、發掘新增長點

展望未來特區政府工作，他歸納為有三方面。

第一，全力發展經濟改善民生，特區過去成功扭轉負增長困局，由2022年生產總值負增長3.7%，到2023年正增長3.3%，預計今年介乎2.5%至3.5%之間正增長；全職僱員薪金中位數上升至23500元，增加2500元，增幅11%，會全力拼經濟謀發展惠民生。

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會。（廖雁雄攝）

第二，要加強自身優勢發掘新增長點，本屆政府推出搶人才、搶企業計劃，吸引重點企業人才資金來港，鞏固金融貿易專業服務等傳統產業，同時要發展總部經濟、擴大與內地金融市場互聯互通、發展新質生產力、推進新型工業化、推動新能源交通等新興發展。隨啟德體育園年底落成會帶動文化娛樂旅遊，提振中外文化交流中心。

香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄祝酒。（廖雁雄攝）

第三，要迎接新機遇搭上國家發展快車，發揮好背靠祖國聯通世界優勢，發展鞏固八大中心定位，以北部都會區新引擎、產業導向發展方向，把握粵港澳大灣區、建設一帶一路機遇，保持高度國際化強化區域合作，開拓東盟、中東市場，爭取盡快加入RCEP，發揮國內國際雙循環角色，開拓新機遇、新動能。

香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、駐港國安公署署長董經緯、解放軍駐香港部隊司令員彭京堂祝酒。（廖雁雄攝）

李家超：中央向香港送贈一對大熊貓 未來數月抵港

李家超提及國家主席習近平2018年在慶祝改革開放40周年大會上引用的古語：「事者，生於慮，成於務」，稱政府會繼續敢於擔當善作善成共同努力，經濟轉型期創新求變，要有大局意識，要看樹木、看森林，提速提效讓市民獲得實在得益。

香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、駐港國安公署署長董經緯、解放軍駐香港部隊司令員彭京堂祝酒。（廖雁雄攝）

他總結發言前，宣布特區政府很快迎來新成員，就是一對大熊貓。他感謝中央對特區的支持，會立刻準備工作迎接，熊貓會在未來幾個月來港，認為可帶給市民歡笑喜悅，讓社會團結一致共同為香港創造更輝煌的成績。

民主黨創黨成員李華明出席香港回歸27周年慶祝酒會，是唯一獲邀出席的民主派。（廖雁雄攝）

香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、駐港國安公署署長董經緯、解放軍駐香港部隊司令員彭京堂祝酒。（廖雁雄攝）

灣仔會展舉行升旗禮 董建華繼續缺席

金紫荊廣場早上八時舉行升旗儀式，懸掛著國旗和區旗的政府飛行服務隊直升機在上空飛過。儀式上，警察樂隊將會奏樂，並在歌唱家領唱下獻唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。

特首李家超伉儷、中聯辦主任鄭雁雄、特區政府問責班子等均出席。現場所見，首任特首董建華繼續缺席，另外三名前特首包括全國政協副主席梁振英、林鄭月娥和曾蔭權均有到場。