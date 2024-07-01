七一｜林定國：慶幸成「香港號」船員兩年　憑歌寄意「乘風破浪」

今日（1日）是香港回歸廿七周年，也是特首李家超領導的特區政府就任兩周年，李家超把管治團隊比喻為一條船，律政司司長林定國發文稱，他十分慶幸成為「香港號先」這船上的一位船員剛兩年，又指維護香港普通法制度下的法治，是他這名船員最大的任務，在未來必定繼續帶領律政司的團隊全力以赴。 他又以歌曲「乘風破浪」憑歌寄意作結，冀全港風雨同舟。



林定國稱（林定國Fb圖片）

林定國指，「香港號」這條船的設計特色及推進動力是「一國兩制」。在今天發表的文章中，行政長官巨細無遺地解釋了為什麼「一國兩制」具有強大的生命力及巨大的優越性，當中多次提及香港的普通法制度。香港是國家唯一實行普通法的地區，法律及司法制度高度國際化，為人所熟悉，得到人們的信賴 ，擁有崇高的聲譽。中央亦是看準了香港這方面的獨特優勢，故此把香港定位為亞太區國際法律服務及爭議解決服務中心。

林定國強調要守住法治精神（蘇煒然攝）

他續指，中聯辦主任鄭雁雄日前也指出，要守住法治精神，用好普通法系，當好依法治理模範生。擦亮香港法治這塊「金漆招牌」，不單是為香港作為國際金融、貿易、航運中心等奠定穩固基礎及建立優良的營商環境，也是為了廣大市民能夠在一個公平正義的環境下安心生活和追逐自己的夢想。再進一步，當好依法治理模範生，更是為了促進整個國家的法治建設。

林定國指，不久前中共中央政治局召開會議，討論擬提請將在七月中舉行二十屆三中全會審議的文件，提到「堅持全面依法治國，在法治軌道上深化改革、推進中國式現代化，做到改革和法治相統一，重大改革於法有據、及時把改革成果上升為法律制度」。在國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化進程中，香港必須思考如何用好香港的普通法制度，為國家作出更積極貢獻，尤其是在粵港澳大灣區發展及「一帶一路」倡議方面。

林定國憑歌寄意，期望香港社會風雨同舟（資料圖片）

以歌曲乘風破浪寄意

最後，他指假如特區管治團隊是一條船，那麼乘客就是每一位香港市民。大家在同一條船上，風雨同舟。最後，他以歌曲 「乘風破浪」作結：「時時望前莫後退，人人莫愁無伴侶，迢迢路長萬里也未覺疲累，遙遙遠路莫怕它，重重障礙莫怕它，人人勵行勵志不掉眼淚。鵬翼高張，我地乘風去，無限旅程，聯群和結隊，帆盡高張，破浪乘風去，無盡困難 終須消失去」。