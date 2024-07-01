七一｜李家超︰回歸27年事實證明　一國兩制巨大優越性不斷彰顯

今日是香港回歸27周年，行政長官李家超以〈香港回歸以來「一國兩制」實踐取得舉世矚目的重大成就 「一國兩制」巨大優越性不斷彰顯〉為題，發表萬字署名文章稱，香港回歸祖國27年來事實充分證明，「一國兩制」不僅是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，也是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，具有強大生命力和制度優越性。港府將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，保持香港長期繁榮穩定，讓香港這顆東方明珠更加熠熠生輝。



李家超指出，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉。回歸27年來，香港雖然歷經不少風浪，但在「一國兩制」的制度優勢和祖國的堅強後盾下，一次又一次克服艱難險阻，穩步前行，特別是近年來，在中央的堅強領導下，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

他指出，香港曾經歷包括亞洲金融危機、環球金融海嘯衝擊、非典型肺炎和新冠疫情等侵襲，以及非法「佔中」、旺角暴動、「黑暴」等挑戰。香港回歸以來的實踐證明，「一國兩制」「一國兩制」始終是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，讓香港成功戰勝各種挑戰。國家始終是香港最堅強的後盾，而「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

國家強大後盾支持 香港更加茁壯成長

李家超強調，長期堅持「一國兩制」這一好制度，香港必然能實現由治及興，當中需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個「金字招牌」更加閃亮。 同時需要充分發揮「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極主動融入國家發展大局，為香港注入源源不絕發展動能。

他表示，香港回歸祖國27年，「一國兩制」也經歷了27年的全方位實踐和考驗。事實證明，無論世界局勢如何變幻不定，無論美西方國家如何霸凌遏制我國和平發展，無論面對多少風雨險阻，香港在國家的強大後盾支持下，在全體市民共同努力下，更加茁壯成長。