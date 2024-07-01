七一｜陳國基回顧成果：法理、質量、軟硬並重　警剔反中亂港分子

今日（1日）正值香港回歸27周年，政務司司長陳國基未有出席慶祝活動。他在社交平台解釋指另有要務在身，即啟程前往瑞士日內瓦，以中國代表團副團長身分出席聯合國人權理事會會議，繼續向國際講好香港人權故事。



但他仍不忘分享上任兩年的感受，回顧過去一年的主要成果，他形容為「法理」、「質量」、「軟硬」並重，表示未來會在施政過程中做好「兼容並蓄」，憑藉政、商、民三方繼續包容共濟、團結奮鬥。此外，他重申守好國家安全，才得以貫徹長治久安，才有條件更聚焦發展經濟、改善民生，才有條件更積極融入國家發展大局；同時指有反中亂港分子等敵對勢力仍然暗中作惡，故務必時刻警剔。



外訪的陳國基也發文分享上任兩周年感受（政府新聞處）

陳國基深信2019年亂局不會重臨 但要提防軟對抗

陳國基回顧過去一年成果，形容是「法理」、「質量」、「軟硬」並重。第一是「法理並重」，他表示政府完成《基本法》第23條立「法」，聯同《香港國安法》健全特區維護國安屏障。同時亦完善地區治「理」，設立跨局跨部門「領導委員會」和「專組」，並重塑區議會，貫徹「愛國者治港」原則，全面做好「想市民所想、急市民所急」。

他認為，港府已就維護國安與地區治理奠下穩健基礎，深信如2019年「黑暴」般的亂局不會重臨，但「軟對抗」、反中亂港分子等敵對勢力仍然暗中作惡、造謠抹黑、伺機而動，妄圖破壞香港安定繁榮，故務必時刻警惕和防範國安風險。同時，他表示隨「愛國主義教育工作小組」成立，會用好多元軟性手法，用好今年中華人民共和國成立75周年作為切入點，「愛國愛國愛社區」的情懷植根社會、深入民心。

香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、駐港國安公署署長董經緯、解放軍駐香港部隊司令員彭京堂祝酒。（廖雁雄攝）

人才措施成效遠超預期

第二是「質量並重」，陳國基感謝中央向非中國籍香港永久性居民簽發卡式證件，相信措施將帶動更多外籍人才選擇落戶香港，更好探索並把握內地發展機遇。他指出，在「量」方面，多項人才入境計劃和「高才通」到今年5月底已累計收到超過30萬申請，批出近19萬份，超過12萬人才攜同家眷已抵港，數字遠超估計。

在「質」而言，外來人才助力本港經濟高質量、高增值發展。以「高才通計劃」為例，初步分析能為香港每年帶來約340億元直接經濟貢獻，相等於本地生產總值約1.2%。

「共創明『Teen』計劃」已經成功招募2800名合資格學員，較原定招募目標多四成，全部合資格學員將可參加本期計劃。（歐嘉樂攝）

續推進精準扶貧項目 盡快制定新框架檢視扶貧情況

第三是「軟硬並重」，陳國基先從「軟件」說起，「共創明Teen計劃」首2期已扶持約6,800基層青年，第一期共約2,800名學員都在預設的八大評估指標有所進步，並已悉數加入「校友會」。

至於「硬件」方面，他表示陸續推出至少4個「社區客廳」，讓過千戶基層家長及子女擺脫「劏房」局限，善用「客廳」設施滿足日常活動所需；同時為近3,000名基層學童提供課後託管服務。

他表示，政府會繼續推進各樣精準扶貧項目，按需要適時優化，並盡快制定出應用多面向分析的新框架，以精準角度檢視扶貧工作情況。

特區政府今日舉行七一酒會，陳國基發文指對香港有信心（陳國基FB圖片）

此外，他指正如行政長官今日發表署名文章指出，回歸以來，香港經歷過不少挑戰，「一國兩制」始終是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，讓香港成功戰勝各種挑戰。他指，「根愈深，葉愈茂。」當前，香港已築牢維護國安與「愛國者治港」的堅實基礎。他較以往任何時候都更有信心，只要全港社會繼續齊心一致，將「一國兩制」方針落到實處，在由治及興的新征程上必將大有可為、大有作為。