一局長搭「多啦A夢」輕鐵　發現與大雄老師「撞樣」｜政壇諸事町

七一回歸27周年紀念日，多項公共交通工具提供乘車優惠。其中，輕鐵和新界西北港鐵巴士免費乘車，運輸及物流局局長林世雄專程去屯門試搭「多啦A夢」限定輕鐵列車，發現自己與「多啦A夢」某個角色「撞樣」，原來是……



運輸及物流局局長林世雄七一到屯門兆康站，試搭「多啦A夢」為主題的限定輕鐵列車。（運輸及物流局Facebook相片）

運輸及物流局局長林世雄七一到屯門兆康站，試搭「多啦A夢」為主題的限定輕鐵列車。（運輸及物流局Facebook相片）

林世雄試搭「多啦A夢」限定輕鐵列車

七一輕鐵及新界西北港鐵巴士免費日，運輸及物流局局長林世雄專程到屯門兆康站，試搭來往元朗及屯門碼頭的610綫，以「多啦A夢」為主題的限定輕鐵列車。車身以多啦A夢的藍色和紅色為主色調，車頭及車尾分別印有多啦A夢的招牌小嚀噹和紅色尾巴。

運輸及物流局局長林世雄（左）七一到屯門兆康站，試搭「多啦A夢」為主題的限定輕鐵列車，與港鐵常務總監楊美珍（右）合照。（運輸及物流局Facebook相片）

運輸及物流局局長林世雄走進「多啦A夢」為主題的限定輕鐵列車，笑逐顏開。（運輸及物流局Facebook相片）

林世雄與「多啦A夢」某角色「撞樣」？

林世雄走進車廂參觀「多啦A夢」吊環及座位造型裝飾，笑逐顏開，未知是否聯想起自己跟「多啦A夢」某個角色「撞樣」呢？下圖揭曉！

大雄的班主任英一郎。（圖片來源：哆啦A夢wiki）

開估：大雄的班主任！

運輸及物流局局長林世雄被指與大雄的班主任英一郎「撞樣」，大家又覺得似不似？

林世雄隨即化身大雄……的老師，拿著大雄的數學考試卷，舉起大拇指合照。（運輸及物流局Facebook相片）

世雄化身大雄……的老師 「捧兩隻蛋」都開心？

世雄隨即化身大雄……的老師，拿著大雄的數學考試卷，舉起大拇指合照，老師似乎很滿意考試經常「捧蛋」的大雄，原來經常考試「捧蛋」的大雄，今次考試「捧雙蛋」，不過是100分呀！難怪「世雄老師」笑到見牙不見眼！大雄抵讚！