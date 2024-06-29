七一優惠一文看清｜輕鐵電車任搭 　故宮等免費開放　飲食多71折

為慶祝香港回歸祖國27周年，政府聯同社會各界在七一當日推出連串活動及優惠，包括故宮博物館等5展館免費入場、濕地公園免費入場及香港海洋公園全日暢玩優惠門票低至七折等。

為鼓勵市民出行，今日（1日）免費坐輕鐵及新界西北港鐵巴士，電車免費乘搭。

此外，飲食界慶回歸亦提供逾2000間食肆飲食優惠。



今日七一回歸，政府聯同社會各界推出連串活動及優惠。《香港01》整合多項優惠，一文看清所有七一優惠、免費入場及交通安排等資訊。

另外，今日飲食業界亦都推出多項7.1優惠，《香港01》一文整合各項優惠。

▼6月26日 多區特區旗幟飄揚慶回歸 ▼



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七月一日，如同往年七一回歸，政府聯同社會各界在七一當日推出連串活動及優惠。《香港01》整合多項優惠，一文看清所有七一優惠、免費入場及交通安排等資訊。

公共交通優惠

港鐵



3至11歲小童免費乘搭（包括機場快線及來往羅湖及落馬洲站的車程，不包括高速鐵路、東鐵線頭等及東鐵線範圍的港鐵接駁巴士），而輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士亦會全日為所有乘客提供免費服務。

電車



免費乘搭。

小輪



1／免費乘搭「尖沙咀-灣仔」航線。

2／派發1 000張「中環-紅磡」航線乘船券及1 000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於7月1日免費乘搭。

3／7月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

4／派發200張長洲航線乘船券、100張梅窩航線乘船券及100張「北角-紅磡/九龍城」航線乘船券於7月1日免費乘搭，每張乘船券只適用於乘坐普通渡輪普通等級的單程船票。

文化藝術消閒

香港新聞博覽館



1／ 體驗遊戲五折優惠

2／加開更多免費導賞團

綠匯學院



1／ 6月29日至7月1日加開更多免費導賞團

2／免費活動，包括大樹下講故事、城市生態探索等

昂坪360於6月29日至7月1日小童及長者來回標準纜車門票二七折優惠。（昂坪360提供）

昂坪360



1／6月29日至7月1日小童及長者來回標準纜車門票二七折優惠

(i) 小童1優惠票價：港幣36元

(ii) 長者2優惠票價：港幣42元

海洋公園



6月29日至7月1日香港海洋公園全日暢玩優惠門票低至七折

(i) 優惠票價：港幣270元（成人，原價398元）及港幣189元（小童，原價239元）

(ii) 優惠門票有效期：2024年6月29日至7月1日（三天）

(iii) 優惠門票可於現場及海洋公園票務網站購買

海洋公園6月29日至7月1日全日暢玩優惠門票低至七折。（資料圖片／陳葦慈攝）

香港濕地公園



免費入場

香港青年協會領袖學院



1／加開更多免費導賞團

2／免費粉嶺圍/聯和墟導賞團

3／免費藝術攤位遊戲

4／青協自助書室八折優惠（現場選購）

饒宗頤文化館。（資料圖片／莫家文攝）

饒宗頤文化館



惠顧Timeless Café可享九五折優惠

何東夫人醫局 • 生態研習中心



免費入場

康樂及文化事務署



市民可以個人身分免費使用康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。

免費開放香港科學館和香港太空館的常設展覽（天象廳節目除外），以及香港藝術館的專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：尋香記—中國芳香文化藝術展」。

聯和市場 - 城鄉生活館



1／WAKE UP Bistro任何惠顧可另以7.1元加購甜品

2／Shirley handmade所有貨品九折優惠

3／香港優質果蔬農莊貿易公司所有貨品九折優惠

石屋家園



1／冰室每張單惠顧滿200元享有九折優惠

大坑火龍文化館



1／ 加開更多免費導賞團

2／迷你工作坊折扣優惠

3／ 紀念品九折優惠大坑火龍文化館

大坑火龍文化館七一加開更多免費導賞團。（資料圖片／梁鵬威攝）

薄鳧林牧場



贈送免費明信片

We嘩藍屋



加開更多免費導賞團

西九文化區管理局



免費參觀西九文化區M+標準門票涵蓋的所有展覽和香港故宮文化博物館所有專題展覽。

YHA美荷樓青年旅舍



1／參觀美荷樓生活館可獲贈精美文件套

2／加開更多免費導賞團

3／當日入住旅舍的住客可獲贈紀念品及住宿優惠券（供日後使用）

大澳文物酒店



1／ 7月1至7日客房連早餐住宿套餐七折優惠

2／7月1至7日酒店住客迎賓飲品

3／7月1至7日 餐廳顧客小禮物

文化旅館 • 翠雅山房



7月1至31日憑優惠碼「golden2024」預訂7月期間入住的客房可享八八折優惠。

飲食及消費優惠

街市



東涌東日街市以非接觸式付款每消費一次（不限金額）可獲印花一個，在7月1日的每次消費可獲雙倍印花，儲滿指定數目的印花即可換領不同禮品。

香港仔街市推出特選購物優惠，以及舉辦推廣活動（贈送免費小禮品）。

數碼港



顧客凡於數碼港商場同日以指定電子付款方式消費滿100元或以上，可換取價值20元的餐飲禮券乙張及享有免費泊車一小時。優惠先到先得，換完即止。

數碼港。（資料圖片）

香港房屋委員會



1／「型人會」會員在7月1日當天，憑「大本型」商戶發出任何消費的有效機印發票，均可獲贈PP文件夾一套；如消費滿71元或以上（包括食肆及購物商戶各一間），可額外獲贈限定之便攜環保餐具乙份。

2／非「型人會」會員7月1日當天於「大本型」消費滿71元或以上（包括食肆及購物商戶各一間），可憑商戶即日發出之有效機印發票獲贈啪鈕PP文件夾一套。

香港警務處



警察禮品廊將於舊油麻地警署快閃店提供額外營業日。

魚類統營處（魚統處）、蔬菜統營處（菜統處）



7月1至7日在「本地魚菜直送」網店或手機應用程式購買魚類統營處和蔬菜統營處的特定產品可享七一折優惠。

獎賞活動

香港警務處



警隊將於其社交媒體平台舉行活動，勝出者將獲得警隊180周年紀念模型車。

智能廚餘回收桶。（資料圖片／環境及生態局facebook）

「綠在區區」社區回收網絡（包括智能回收箱）



市民於「綠在區區」社區回收網絡（包括智能回收箱）進行回收，可獲六倍「綠綠賞」積分，而使用智能廚餘回收桶參與廚餘回收，每日可獲額外10分「綠綠賞」積分。