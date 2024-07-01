楊何蓓茵連掃4盅龜苓膏　近期上火要降燥除煩？｜政壇諸事町

七一司局長多繽紛，四出覓食享受回歸27周年各界提供的優惠。署理政務司司長卓永興聯同律政司副司長張國鈞和政制及內地事務局局長曾國衞，到灣仔鵝頸熟食中心堂食品嚐燒臘滷水。公務員事務局局長楊何蓓茵則外賣，連掃4盅龜苓膏回家慢慢嘆，龜苓膏可以降燥除煩，莫非近期上火？



公務員事務局局長楊何蓓茵趁店舖提供七一優惠，購買了半打蛋撻、4個龜苓膏、4支楊枝金露及2支果汁。（楊何蓓茵Facebook相片）

楊何蓓茵買4盅龜苓膏 上北京與同事分甘同味

公務員事務局局長楊何蓓茵趁七一升旗禮和酒會後，四出搜羅零食，皆因不少店舖提供七一優惠，最後楊何蓓茵購買了半打蛋撻、4盅龜苓膏、4支楊枝金露及2支果汁，買那麼多龜苓膏，莫非最近上火，要降火除煩？

獨食易肥，原來楊何蓓茵打算與同事分甘同味，她今日將與公務員事務局常任秘書長梁卓文等一行人，啟程前往北京，出席特區政府與北京大學為特區高級公務員開辦的首屆公共管理碩士課程畢業典禮。

卓永興、張國鈞、曾國衞三人午餐點選多種燒臘、滷水豬手豬肚、咖哩羊腩、蝦子柚皮等。（政府新聞處相片）

3名司局長四出覓食

四出覓食的還有署理政務司司長卓永興、律政司副司長張國鈞和政制及內地事務局局長曾國衞，他們今日（1日）中午到灣仔鵝頸熟食中心，享用七一折慶回歸飲食優惠。三人點選多種燒臘、滷水豬手豬肚、咖哩羊腩、蝦子柚皮等。

他們引述檔主說，很多市民十分歡迎政府在七一回歸日帶頭推動各界提供飲食、購物、交通等優惠。