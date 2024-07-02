重建沙頭角口岸｜卓孝業︰擬跨河興建採用「一地兩檢」　不設貨運

保安局近期與深圳商討重建沙頭角口岸，副局長卓孝業說兩地就口岸規劃有初步共識，計劃會跨河興建，以「一地兩檢」模式發展口岸，初步計劃口岸只讓客運和小車使用，不設貨運，以符合跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局，即是深圳西部的貨車集中使用深圳灣口岸，深圳東部的貨車集中使用香園圍口岸。



選委界簡慧敏出席立法會保安事務委員會今天（2日）召開的會議，討論重建沙頭角口岸。（夏家朗攝）

立法會保安事務委員會今日（2日）討論沙頭角第二期開放計劃進度，簡慧敏關注沙頭角口岸重建計劃，認為內地重視消費合作，口岸能否作出配合。保安局副局長卓孝業說，旅遊消費由文體旅局負責，當局早前已聯絡以深港旅遊消費融合發展為主的內地鹽田區；至於口岸重建則由局方負責，目前跟內地有初步共識，包括不能克服的技術，最終會朝跨河興建、一地兩檢模式規劃口岸，至於口岸的功能仍要和內地商討，初步會按「東進東出、西進西出」的布局處理，即不設貨運功能，暫時只讓客運和小車使用。

旅遊界姚柏良出席立法會保安事務委員會今天（2日）召開的會議，討論重建沙頭角口岸。（夏家朗攝）

沙頭角禁區年初開放旅遊，但不包括中英街，進出中英街必須出示禁區許可證。一直爭取開放中英街的旅遊業界姚栢良形容，不開放中英街如「蓋住沙頭角最亮眼的寶石」，保安局說文體旅局仍在審視。

為令進出中英街的人士更方便，當局今年第4季推出「人面辨識」先導計劃，持有有效禁區許可證的人士，預先登記後便可使用「人面辨識」通道出入檢查站，無須停下出示禁區證，並會探討以創新科技取代現時人手查驗方式，提升效率，局方正委託技術公司研發相關系統。

卓孝業透露截至上月15日，有超過82,000人次申請禁區許可證進入沙頭角遊覽。（資料圖片/歐嘉樂攝）

沙頭角今年推出第二期開放計劃，把開放範圍擴大至中英街以外的沙頭角禁區。卓孝業透露截至上月15日，有超過82,000人次申請禁區許可證進入沙頭角遊覽，希望推動沙頭角文化生態旅遊發展。由於旅客數字持續平穩，局方本月將提高每日個人遊名額至2,300人，並會檢視實施情況和旅客數目等，按照實際經驗和評估結果擬訂長遠安排。