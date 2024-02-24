沙頭角谷埔慶元宵｜近200海外村民回家團圓 睽違30年麒麟舞再現
撰文：吳美松
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今日（24日）正值元宵佳節，香港理工大學設計學院的「重聚谷埔團隊」就在沙頭角谷埔村，舉辦春分慶典《麟谷祥聚 - 谷埔新春節慶》，吸引超過180位已移居海外的村民回來團聚，共嚐客家宴席。活動更重現睽違了30年的新年客家麒麟巡遊，該麒麟頭更由理大設計，畫上鬥魚、花蟹等谷埔特有動植物，再送贈谷埔村。
今次活動由香港理工大學設計學院的「重聚谷埔團隊」舉辦，由鄉郊保育辦公室鄉郊保育資助計劃資助，與公眾分享村落文化，客家特色，並邀請環境及生態局副局長黃淑嫻、理大實務副教授陳翔、谷埔村村長楊玉峰和村長李木星主持開幕禮，有超過180位村民出席，另有逾百名市民參與活動。
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其實谷埔客家村有超過300年歷史，1957年有500多人居住，而自1960年代，大部份村民都搬到市區或移民英國、美國等地，現時常住居民只有3人。谷埔除了是政府鄉郊保育重點地方，亦因為今次活動，讓早已移居海外的村民「回家」，在元宵佳節團圓，十分有意義。
該活動的另一重點是再現舞麒麟，舞麒麟是客家獨有文化，但在谷埔已消失了30多年，今次的麒麟頭由榕樹凹村的温健安師傅紮成竹架，再由理大和谷埔村民繪圖上色。麒麟頭同為清溪款式，圖案除了傳統的吉祥圖案外，亦畫上超過20種在谷埔可見的動植物，包括年桔、山捻花、紫色禾雀花、益母草及稻米等，以及香港鬥魚、報喜斑粉碟、斑灰蜻、青蟹等，希望外界藉此了解谷埔的生物多樣性。
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