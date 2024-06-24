沙頭角禁區遊｜保安局7月試行提升個人遊名額 增至每日2300個
撰文：江麗盈
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「日出沙頭，月懸海角」，沙頭角之角、鏡中鏡、日月亭，這些景點無不吸引市民到訪沙頭角邊境禁區。保安局今日（24日）在社交平台公布，因應沙頭角個人遊的需求，將於7月試行提升個人遊名額至每日2300個，較現時每日最多600名個人遊名額多近3倍。
保安局今日（24日）在社交平台公布，因應沙頭角個人遊的需求，將於7月試行提升個人遊名額至每日2300個。有興趣到沙頭角遊覽的市民，可於警務處的電子邊境禁區許可證網上申請平台申請。
位於新界北部的沙頭角邊境禁區，於2022年6月首階段開放，其後在今年1月進一步開放，旅客在申請禁區證後，可到訪中英街外的整個沙頭角邊境禁區。
自今年4月1日起，到訪沙頭角邊境禁區名額為每日最多600名個人旅客，於週末及公眾假期則最多700名旅行團旅客。平日旅行團旅客則沒有配額限制。
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