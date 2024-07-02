葉劉：大部分人英語水平只夠去超市　公開獨門秘笈｜政壇諸事町

香港作為國際大都會，擁有優秀的英語能力，是一大優勢。曾當英文老師、不斷出書教授英文，也不時以英語受訪與主持或嘉賓舌劍唇槍的行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀，對大部分人的英語水平評價是：「只足夠應付去超市，完全正確的一個句子說不出來，更不用說更高層次的辯論，解釋一些理念更是難上加難。」她公開自己學習英語的「秘笈」，大家不妨考慮效法。



葉劉淑儀分享學習英語心得（新閱會網上閱讀平台《點讀》）

葉劉1972 年在香港大學英文系以一級榮譽學士畢業，近日接受新鴻基地產旗下新閱會網上閱讀平台《點讀》訪問，公開學好英文的「秘笈」，不離勤力，多閱讀、多寫作、多聆聽，良好的英語能力讓她成功過五關斬六將，取得官場「入場券」，成為被視作天之驕子的政務官（AO）。不過，她指加入政府初期很辛苦，但對學習英文有幫助，因為上司皆是英國人，從他們身上學到很多東西。她把看不懂的寫下，用索引卡記下上司說過但她不明白的諺語，再去查看它們的意思及用法。

新閱會網上閱讀平台《點讀》

她又分享當年與同事一起為外籍上司取花名的趣事，例如姓 Taylor 的叫裁縫； 姓 Jacob 的就叫餅乾，又會把民政事務助理專員稱為「狗仔」，因英文職銜 Assistant District Officer (General) 的縮寫是 ADOG，即 A Dog，年紀大了就叫「狗叔」，為忙碌的辦公室生活加一點樂趣。

她自言會正視自己的短處，積極面對，回憶當年曾因為直率的性格得罪了上司，換來負評，上司給她的評語為「socially awkward」(不擅社交)。葉太遂虛心向前輩請教，得到的建議是爭取擔任政務官協會的社交秘書，不斷舉辦活動邀約上司們遊船河、去飯局，「要攻自己的短板，不要別人說你害羞，你就真的瑟縮一角;如果別人說你害羞，那你就更要大膽出來跟別人應酬。」