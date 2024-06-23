葉劉穿緊身褲Fit爆灑汗操肌　提醒勿忽略臀部訓練｜政壇諸事町

夏天除了為大地帶來雨水，網民有云亦為大地帶來美腿。獲連登討論區譽為「港大美女」的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，周末在34度酷熱天氣下，趁陽光普照的週末，換上蔚藍色的運動上衣、深色緊身褲，在草地上操肌揮灑汗水，她大讚自己身體及骨質狀態依然不俗，73歲的她提醒老友記緊記鍛鍊身體，保持心境開朗，做一個健康有活力快樂的長者。



葉劉淑儀在陽光普照的週末，換上蔚藍色的運動裝，在草地上揮灑汗水。(葉劉淑儀FB)

踏入夏天，天氣時常不穩，早前更持續下雨，到近日終於放晴，雖然天氣頗為炎熱，市區氣溫高達34度，但無阻葉劉堅持運動。

葉劉淑儀在陽光普照的週末，換上蔚藍色的運動裝，在草地上揮灑汗水。(葉劉淑儀FB)

向來有健身的她在社交平台Facebook說，周末早上相約教練健身，在戶外拋球、拉筋、負重等鍛鍊肌肉，又單腳站在平衡木上訓練 ，引述教練指有助加強肌肉及心肺功能，鍛鍊平衡力、練習反應及靈活性。她說，長者容易骨質疏鬆，甚至失平衡跌倒，建議要多鍛練肌肉及平衡力。73歲的葉劉說，慶幸自己在教練指導及保持鍛鍊下，身體及骨質狀態依然不俗，一般訓練動作及長時間走動，亦能應付自如 。

葉劉淑儀在陽光普照的週末，換上蔚藍色的運動裝，在草地上揮灑汗水。(葉劉淑儀FB)

葉劉寄語長者要恆常鍛鍊，若要保持健康亦不能集中局部訓練，或只做自己喜歡的運動，提醒勿忽略膝蓋、臀部或腰部等身體部位的訓練。