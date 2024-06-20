政府籲有仔趁嫩生　林琳反問：18歲讀書點生？ 葉劉：我39歲至生

港人遲婚，生育率之低更成全球之冠，但醫務衞生局認為不少議員倡議的雪卵等輔助生育方法有風險，呼籲有意生育的年青一代「有仔趁嫩生」，結果招來曾利用生殖科技生育的媽媽議員不滿。透過雪卵後受孕、年前誕下兒子「波波」的民建聯立法會議員林琳對政府的呼籲顯得有點激動地問：「18歲讀書點樣生仔呀？」、「唔係人人都可以好似局長金童玉女20幾歲結婚讀書一鑊過」，希望當局正視問題。



身兼行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀也提及她本人於39歲，利用生殖科技生育，希望規管生育的條例可與時並進。



不少夫婦面對生育問題，輔助生育中心可提供評估及治療等服務。

林琳在今日(20日）立法會續會會議上提出支援輔助生育政策議案，對於醫衞局局長盧寵茂堅持「有仔趁嫩生」因屬「土壤問題係」。她激動地回應說，好多人生唔到仔羞於啟齒：「原來係我身體土壤唔好，生唔到仔！」，相信醫衞局的呼籲對生育無問題的女性打擊也很大：「18歲讀書點樣生仔呀？局長你話畀我聽，我本身份稿好有禮貌」。

林琳又指，本港生育率之低可謂冠絕全球，雖說「有仔趁嫩生」，但由於港人學歷普遍較高，婦女在職場打拚，事業女性往往遲婚，以致高齡產婦非常普遍，健康懷孕的機會亦降低，不少婦女透過輔助生育，但雪卵最多10年，且必須先結婚才可使用輔助生育技術，假設婦女在25歲抽卵儲存，要在35歲前找到配偶。既然醫學上沒有10年過期的說法，為何不可為婦女提供多一些空間，建議延長至30年。

她續指，公營醫院雖有輔助生育服務，然而由第一次見醫生評估，到接受治療要花兩三年時間，醫管局又限制每對夫婦只可做3次治療，本身不可有子女，且有年齡上限，建議可否將本港的輔助醫療生殖技術視為一項產業來發展，為來港接受服務的海外人士收取費用，並注入資金池，支援本地有需要人士到私營醫院就醫。

林琳利用生殖科技輔助生育（資料圖片/ 鄭子峰攝）

她說，今日提出的議題不是要催促不想生育的婦女生育，而是期望能集中資源政策支援想要生育的父母。她指，港人遲婚是現實問題，是否仍要：「唔好咁遲生，你早啲生？唔係人人都可以好似局長金童玉女，20幾歲結婚讀書一鑊過」，希望當局正視問題。她期望有2.0的生育組合拳，又說：「局長聽唔明我講，但我嘅同事聽得明」，希望議員支持其議案。

葉劉淑儀（右）透露，她利用生殖科技，39歲才生下女兒葉榮欣（左）（FB圖片）

葉劉︰我39歲至生 用生殖科技

新民黨曾建議政府資助市民雪卵，其黨主席葉劉淑儀也表示，兩條規管生育的條例條文過時，例如不能用產業協助父母用輔助生殖科技以生育嬰兒，反觀世界有眾多地方已容許有一個輔助生育的產業活動；又指法例的一些定義過時，如一些未婚生育的女性、同性伴侶皆不能申報自己是父母，需要檢討。

曾是政府高官，如今身兼行會召集人的她續說，要想一下什麼人最想生育、最想照顧嬰兒，「我同林琳議員就係咁樣嘅人」，認為醫衞局呼籲「有仔趁嫩生」對職業婦女是十分諷刺的，「我本人39歲先生一個細路仔，係用咗生殖科技。」

另外，她說同性伴侶亦屬重視他們子女的群體，認為要把法例條文現代化，但指政府好像沒有興趣將條例優化或檢討。她直指，控煙固然重要，但協助香港市民提高生育率同樣重要：「哪樣更符合公眾利益，希望衞生局反省一下。」

醫衞局局長盧寵茂指，生殖醫學不應該替代上天給予人類的本能。（歐嘉樂攝）

盧寵茂︰生殖醫學不應替代上天給予人類的本能

年初嫁女的醫衞局局長盧寵茂說，生育輔助工具包括冷凍卵子不能逆轉女性生理上生育的年齡限制，科學實證指出，孕婦和胎兒的風險會隨着女性年齡增長而增加，又指即使婦女透過輔助生育技術成功受孕，持續妊娠的成功率會隨着年齡上升而不斷下降：「唔係淨係種子嘅問題，亦係土壤嘅問題」。

他表示生兒育女是上天給予人類的本能，不能將生育「醫療化」，生殖醫學不應該替代上天給予人類的本能，應該「有仔趁嫩生」。他續說以個人經歷，以身作則身體力行，不論家人朋友青年人都需要作好規劃：「有仔女是上天很大的恩賜」，家庭和事業不應該有衝突。至於有議員會上提出安排男女配對活動的建議，他會向民政及青年事務局提出。

最終，林琳提出的議案及其他議員提出的修正案皆獲通過。