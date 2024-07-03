立會通過存款保障計劃修訂條例　保障額提高至80萬元將於十月生效

立法會今日（3日）通過《2024年存款保障計劃（修訂）條例草案》，分階段落實優化存款保障計劃各項措施，包括將保障額由現時的50萬元提升至80萬元。修訂條例下周五（7月12日）刊憲，提升保障額至80萬元在今年10月1日生效，其他優化措施則於明年1月1日實施。



立法會通過提高存款保障額至80萬元（資料圖片）

至於其他優化措施包括調整供款機制，使存保計劃下的存款保障基金能在保障額提高後的合理時間內達到基金目標金額；為受銀行併購影響的存戶提供優化保障；要求存保計劃成員於電子銀行平台展示存保計劃成員標誌；及簡化就私人銀行客戶進行不受保障存款交易時的負面披露規定。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，通過修訂條例有助進一步增強存保計劃在金融安全網中的功能，加強存戶信心，及強化銀行業的防禦能力和整個金融體系的穩定性，從而鞏固香港作為國際金融中心的地位。

劉燕卿（左）。（廖雁雄攝）

香港存款保障委員會主席劉燕卿表示，衷心感謝立法會通過修訂條例，為存保計劃的發展樹立重要的里程碑。她指，有關優化措施不但確保存保計劃符合國際標準，並為存戶提供更好的保障，進一步維護香港銀行體系的穩定。期望與銀行業界緊密合作，如期落實各項優化措施，並會推出一系列宣傳活動，以提高公眾對優化後的存保計劃的認知。