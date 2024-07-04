立會通過修訂建築物條例打擊圍標　議員憂處罰多嚇怕業主成立法團

舊樓大維修、法團管理不時出現問題，立法會今日（4日）續審《2023年建築物管理(修訂)條例草案》，規定大維修要開業主大會、法團要利益申報等，希望打擊圍標。不過，有議員擔心條文列出處罰愈多，可能會嚇怕業主成立法團，望政府消除疑慮，以免適得其反。



經民聯工程界立法會議員盧偉國表示，條例引入刑事罪行增加阻嚇性，惟條文處罰字眼愈多，會嚇怕有意參與法團的有心人。（黃浩謙攝）

盧偉國：處罰字眼多 嚇怕有意參與法團的人

經民聯工程界立法會議員盧偉國表示，不少業主關注法團如何處理大維修，社會亦有人認為條例要引入刑事罪行增加阻嚇性，惟條文寫得複雜、處罰字眼愈多，會嚇怕有意參與法團的有心人，不希望修例後適得其反，有違條例初心，希望政府消除疑慮。

本身是測量師的選委界立法會議員林筱魯認為，現有條例未能好好處理問題，大廈管理不時捲入維修及財務爭議，故修例防止有人「搵著數」。（鄭子峰攝）

林筱魯：修例防止有人「搵著數」

本身是測量師的選委界立法會議員林筱魯認為，現有條例未能好好處理問題，大廈管理不時捲入維修及財務爭議，故修例防止有人「搵著數」，不過他聽過坊間有人擔心修例後會「連坐」被牽連，叮囑當局如果修例解釋不清，容易成為別人利用作批評的工具。另外，他希望政府協助法團建立數碼化記錄平台，減輕法團的壓力及換屆時的爭議。

選委界立法會議員江玉歡說，修改條例無疑影響業主權益，業主不能逃避責任及輕易賣樓離場，故修改類似法例應作出廣泛諮詢和聆聽民意。

江玉歡：條例影響業主權益 促局方多宣傳

選委界立法會議員江玉歡說，修改條例無疑影響業主權益，業主不能逃避責任及輕易賣樓離場，故修改類似法例應作出廣泛諮詢和聆聽民意。她表示，「冷冰冰」的條例需要公眾理解、認同才能發揮效果，期望通過後局方多推廣，透過區議員甚至利用軟件令市民理解。

選委界立法會議員蘇長荣表示，潛在圍標項目不少，部分小業主承受天價維修費。（梁鵬威攝）

蘇長荣：三無大廈難組織法團 加大罰則只會雪上加霜

選委界立法會議員蘇長荣表示，潛在圍標項目不少，部分小業主承受天價維修費，截止2022年底，50年樓齡以上的私樓有9600幢。他表示，大廈管理複雜繁瑣，涉及專業知識，三無大廈難以組織法團，加大罰則只會令問題雪上加霜。

修例規定，如每戶需夾付3萬元以上的維修工程費，法團必須召開業主大會。（梁偉權攝）

每戶夾付3萬元以上維修費 須召開業主大會

修例規定，如每戶需夾付3萬元以上的維修工程費，法團必須召開業主大會，並最少要有5%的業主親身到場，商議維修工程。此外，法團在開會前要公布維修工程資料，當中列明每戶要攤分金額，讓業主清楚了解。採購過程中，法團亦要利益申報，申報與工程公司的關聯等。