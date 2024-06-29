麥美娟：修訂建築物管理條例　望法團處理樓宇大維修有法可依

立法會下周三（3日）將恢復二讀《建築物管理（修訂）條例草案》，民政及青年事務局局長麥美娟今日(29日)在電台節目表示，修例會針對樓宇大維修，如每戶需付超過3萬元的維修費，會要求法團須召開業主大會，並有最少5%的業主親身到場，一同討論工程事宜才作決定；法團亦須就其採購進行利益申報。她期望透過持續檢視條例，法團委員可清晰管理物業；而小業主則可參與和清楚了解樓宇管理。



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政府支援三無大廈組織法團 協助運作2至3年 確保管理上軌道

華豐大廈今年4月發生三級火，再次揭露香港樓宇尤其是唐樓、三無大廈的樓宇管理問題。民政及青年事務局局長麥美娟在商台節目《政經星期六》表示，政府今年會擴展支援三無大廈組織業主立案法團，由當區的非政府組織，聯同專業物業管理公司，主動聯絡大廈的業主並協助其組織法團；組成法團後，計劃亦會繼續協助法團運作2至3年，讓法團管理更易上軌道。而區議員和民政專員亦組成樓宇管理團隊，以協助法團在大廈維修前舉行業主大會處理維修事務等。

有法團用授權票自行決定維修公司 小業主夾錢才知費用高昂

她又指，在疫情過後，政府發出更多強制驗樓令，針對一些較大型的屋苑和大廈，其法團較有規模，同時屋苑的維修規模都更大，牽涉的金額更高；她指出，早前有大型屋苑中的小業主反映，有法團業主手持一批屋苑業主的授權票，代為投票決定承辦維修的公司，其他業主要在夾錢時才得知工程費用十分昂貴。

麥美娟指，《建築物管理（修訂）條例草案》涉及樓宇大維修，希望法團處理相關事項時有清晰法律依據。（資料圖片/蘇煒然攝）

維修工程費若每戶付3萬元以上 法團須召開業主大會商議

就樓宇大維修問題，麥美娟表示，立法會下周三（7月3日）將恢復二讀《建築物管理（修訂）條例草案》，當中列明如每戶需夾付3萬元以上的維修工程費，則法團必須召開業主大會，最少要有5%的業主親身到場，商議維修工程的事項。

此外，修訂條例規定法團在開會前公布維修工程的資料，當中列明每戶要攤分金額、讓業主清楚知道。在採購過程中，法團亦須進行利益申報，申明與該工程公司的關聯等。麥美娟稱，通過條例草案時第一步，下一步會持續檢視條例，以確保法團委員可清晰管理物業；而小業主則可參與和清楚了解樓宇管理。