《建築物管理條例草案》恢復二讀　謝偉銓料減低圍標風險

舊樓維修的需求持續，令樓宇大維修有法可依的《建築物管理（修訂）條例草案》今日（3日）恢復二讀。條例草案主席謝偉銓認為，今次修例能促使小業主更大的參與，以及聘任優質承建商和顧問公司，減低圍標風險，他又希望條例草案通過後，政府可針對其他較具爭議性的議題修改法例。



立法會正在審議《建築物管理條例草案》。(資料圖片/羅敏妍攝）

如每戶夾超過3萬 須5%以上業主親身開大會

民青局建議修例，針對樓宇大維修，如每戶需付超過3萬元的維修費，會要求法團須召開業主大會，並有最少5%的業主親身到場，一同討論工程事宜才作決定，法團亦須就採購申報利益。

謝偉銓說對建築物管理有很深的感受，最初為訂立法律框架，讓業主有所依從，但法例實施多年發現不少短板，存在優化的空間，不少議題涉及相當複雜性和爭議性，需要較長時間處理。謝偉銓說，政府提出先易後難的做法，以較少爭議項目提出修例，他希望條例草案通過後針對其他較具爭議性和複雜的議題提出建議，和修改相關條例。

業主應聘請優質公司 並督促履職盡責

謝偉銓認為今次修例，促使小業主更大的參與，和聘任優質承建商和顧問公司，減低圍標風險。至於如何促使小業主參與維護自己大廈，他說存在不少問題，包括成立法團門檻等，除條例要有適切修訂，民政署亦必須加強協助。至於有機會涉及貪污和集團式合謀的高成本工程，謝偉銓認為除了政府加強執法外，業主亦應盡責參與，督促承建商、顧問公司等履職盡責。

立法會正在審議《建築物管理條例草案》。（資料圖片/羅敏妍攝）

倡政府加強推廣 民政處更積極設交流會

工聯會梁子穎說，過去也出現天價的屋苑維修工程，工程又判上判，最終損失都是小業主。他期望政府進一步修訂條例，讓更多小業主參與管理工作，他又認同政府修訂條例的內容，保障每一位業主，讓他們安居樂業。梁子穎建議，政府可加強物管工作的推廣和培訓，民政事務處代表可有更積極的工作和設更多交流會，而政府亦要編製更多參考文件。