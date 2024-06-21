賀一誠突放13天長假引澳門政界熱議　曾指未是時候考慮連任問題

澳門行政長官賀一誠今起休假至7月3日。期間由行政法務司司長張永春臨時代理行政長官的職務。澳門行政長官選舉管理委員會早前指出，澳門特別行政區行政長官選舉最快將於10月舉行，賀一誠突然休假13天，引起政界討論。



賀一誠。（澳門新聞局相片）

夏寶龍到澳門考察調研後 賀一誠未透露連任意願

港澳辦主任夏寶龍上月到澳門考察調研7日，結束行程後，賀一誠被問到夏寶龍有否鼓勵他今年10月特首選舉競逐連任，賀一誠當時說「中央未同我傾過呢方面問題」，又指今次夏寶龍考察是考核特區政府工作，曾指出不足和存在的問題，並提出建議。賀一誠未有透露連任意願，僅稱「未去到呢個程序，有決定會通知你」。

曾被夏寶龍指出不足

當日記者會上，被問到夏寶龍曾指出澳門政府工作有甚麼不足，賀一誠舉例澳門交通擁擠、路窄，形容夏寶龍都看到。賀一誠說很多工作會在發展中一直調整，「唔會有政府話對工作百分百滿意」，會用行政管理做好這方面工作。

何敬康指高級官員休假屬正常（立法會直播截圖）

何敬康：高官休假屬正常

澳門前特首何厚鏵侄兒、熟悉澳門情況的本港立法會議員何敬康稱，高級官員放假實屬正常，大家不應就官員休假作揣測。