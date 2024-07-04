控煙｜自由黨：逾九成內地煙民減少來港意欲　料影響旅遊、經濟

政府早前建議短期內推出10項控煙措施，包括禁止薄荷煙、水果煙等加味煙，以及全面禁止管有包括加熱煙、電子煙等另類吸煙產品。有政黨進行一項以內地旅客為對象的調查發現，逾九成稱若本港加強控煙措施，會影響他們來港意欲。



政府早前建議全面禁止加熱煙、電子煙等另類吸煙產品。

自由黨於6月19日至7月2日訪問內地居民訪港時的吸煙情況，收回2,547份有效回覆。有68.3%受訪者知道港府正計劃全面禁止管有另類吸煙產品，以及禁止加味煙。並有91.8%受訪者認為，會因以上禁煙計劃實施而減少來港意欲，該黨認為會對旅遊業及經濟造成影響。

自由黨今召開記者會，認爲控煙措施會對旅遊業及經濟造成影響。（馮子健攝)

有內地居民不知道香港禁止加熱煙、電子煙入境

香港早於2022年4月30日起禁止另類吸煙產品入口，本次則是全面禁止管有另類吸煙產品。自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝表示，當時已經影響吸煙旅客來港意欲，情況已經發生，結果反映在本次問卷調查當中。他又稱，不少內地旅客至今不知道另類吸煙產品不能攜帶至香港。

根據調查結果，吸食傳統香煙的內地煙民為55.8%、吸食加味煙為9.7%、吸食加熱煙及電子煙的比例分別為6.3%及24.4%。自由黨立法會議員李鎮強表示，內地煙民對進一步的控煙措施表示憂慮，亦會減低相關人士來港意欲，望港府考慮檢視措施。