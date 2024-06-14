控煙｜邵家輝憂影響旅遊業　盧寵茂：旅客來港目的不是吸煙

政府早前公佈10項控煙短期措施，冀進一步降低本港吸煙率。自由黨立法會議員邵家輝稱，對措施部份贊成、部份不贊成，質疑措施會打擊部份旅客來港意欲，並指出市民或許有加熱煙、電子煙存貨，質疑日後如何處理。



醫務衞生局局長盧寵茂回應指，旅客來港大部份是非吸煙人士，相信旅客來港目的不是吸煙，而是營商、餐飲、參觀文化景點等，活力清新的香港相較到處都是煙頭、烏煙瘴氣的香港好，內地小紅書、微信上網民都很支持。他表示另類煙會有緩衝期，讓市民自行交出另類煙產品。



醫務衞生局局長盧寵茂回應指，旅客來港大部分是非吸煙人士，相信旅客來港目的不是吸煙。又表示另類煙會有緩衝期，讓市民自行交出另類煙產品。（直播畫面截圖）

盧寵茂指煙草公司藉加味煙誘惑青年人吸煙

盧寵茂開場發言稱，吸煙影響健康，政府控煙政策多年都是多管齊下，香港吸煙率由80年代的23%下降至2023年的9.1%，但仍有58萬人每日吸煙。他表示，煙草公司有很多策略例如在產品加入添味劑，減低市民對煙草危害意識，誘惑青少年吸煙。他表示調查發現女性大多數第一口煙就是有味道的煙，稱要抗擊煙禍、進一步降低吸煙率，要創造更加有活力的無煙香港。

邵家輝稱，對於10項措施部份贊成部份不贊成，同意加大罰則、加強宣傳教育等。全面禁止另類煙產品方面，他指有旅客表示不會來港甚至鼓噪，又稱政府數據指香港四成煙民、約20多萬人吸食加味煙，呼籲政府想清楚該批人士如何是好，又會否影響旅客來港，表示如政策過於極端，盛事、旅遊可能會大打折扣。此外，他質疑市民如囤積加熱煙、電子煙產品應如何處理。

自由黨立法會議員邵家輝表示如政策過於極端，盛事、旅遊可能會大打折扣。（直播畫面截圖）

盧稱小紅書網民很支持活力清新香港

盧寵茂稱，另類煙方面兩年前已經不能攜帶入境，認為現時對旅客已無分別。本地擁有的另類煙都應該是貨尾，應該不會非法買入，又指政策有緩衝期讓市民將另類煙產品用掉、或自行交出。他表示旅客不是來香港吸煙，而是參觀、遊玩，活力清新香港較到處都是煙頭的城市好，內地小紅書上都很支持。

加味煙方面，盧寵茂稱禍害與傳統煙沒有分別，只是掩飾了氣味及禍害，年輕人及女性會覺得無害，是一種宣傳伎倆。衞生署控煙酒辦公室主任封螢補充指，部份國家或地區禁止加味煙後，青少年使用加味煙產品有減少。

田北辰、林哲玄：無煙城市可能更多人來港

實政圓桌立法會議員田北辰稱，煙草可能危險過毒品，質疑為何政府不解釋清楚，又稱如香港成為無煙城市，可能更多人來港。田北辰說如果吸煙只是嗜好，又為何不能犧牲，希望有生之年見證香港成為中國第一個無煙城市。

醫療衛生界立法會議員林哲玄亦表示，管制煙草會有更多人來港，表示吸煙增加慢性疾病、癌症，長遠而言對經濟有害無益。對於禁止加味煙是剝奪選擇權的說法，林表示以前都沒有水果味煙草，加味煙草是蒙蔽其禍害。

實政圓桌立法會議員田北辰指如吸煙只是嗜好，又為何不能犧牲，希望有生之年見證香港成為中國第一個無煙城市。（直播畫面截圖）

梁熙：控煙可能成為世界榜樣 亦可能先行先死

民建聯立法會議員梁熙稱，香港過去多元、包容、有選擇，認為本次控煙策略一下子禁止部分加味煙，會「開咗唔係咁好嘅頭」，質疑會否未來禁賭、禁酒，問及會否加稅管制另類煙草，而並非全禁、剝奪權利。此外，他又質疑煙草管制是否好事，稱可能會成為世界榜樣，但亦擔心「先行先試變成先行先死」，質疑為何香港有信心做到。

盧寵茂稱，部分法規並非香港先行，故不會「先行先死」，又稱政策分開中長期執行，認為措施適當。至於如何管控另類煙，他表示會繼續討論，但強調加味煙是煙草商手段，用以矇騙年輕人。

民建聯立法會議員陳永光質疑，是否有足夠人手落實控煙政策。盧寵茂稱，要建立社會氛圍成為文化，但明白沒有可能在每個公共交通樞紐都派控煙辦監察。

民建聯立法會議員梁熙質疑煙草管制上第一是否好事，亦擔心「先行先試變成先行先死」，質疑為何香港有信心做到。（直播畫面截圖）

林素蔚倡設吸煙區 盧指與政策方向不同

A4聯盟立法會議員林素蔚質疑，為何不能設立禁煙區，進一步限制煙民。盧寵茂表示，明白火車頭推行在執法上有困難，但設立指定吸煙場所，會有觀感建立吸煙區用以專門吸煙，與政府措施意味掉轉，不是政府所希望見到的景象。