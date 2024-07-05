李家超：法律專才在內地將有更大發展　國際調解院落戶助提升地位

行政長官李家超今日（5日）在國際法論壇致辭時表示，內地在CEPA下對香港進一步開放服務貿易的安排，即將敲定，香港的法律專業人員在內地將有更大發展空間，加快推動香港發展為亞太地區國際法律和爭議解決服務中心。



李家超香港的法律專業人員在內地將有更大發展空間（歐嘉樂攝）

他又表示，國家在亞洲和全球擁有廣泛的貿易網絡，香港得益於「一國兩制」，一直搭建橋樑，鼓勵開放貿易，CEPA亦加強香港作為連接內地和世界其他地區的橋樑角色，未來還有更多機會。

李家超：中國傳統觀念以和為貴 國際調解院落戶本港

李家超指，「以和為貴」是中國傳統信念，即使國家的「和平共處五項原則」已公布70年，但在當今動盪不安的世界，仍然是非常重要。香港獲選為國際調解院總部的所在地，會為和平解決國際爭端作出貢獻。

外交部駐港特派員崔建春指，香港將設立國際調解院總部，進行爭端解決調解工作，是歷史上前所未有的倡議。（公務員事務局）

崔建春：用外交力量保護香港

外交部駐港特派員崔建春表示，將利用外交力量保護香港，為香港帶來利益，並會與特區政府、專業團體和市民合作，提升香港在金融、貿易、航運、法律等領域的國際優勢，在一帶一路倡議擔任更積極的角色。崔指，持久的和平與共存，需要大家團結，而不是分裂，必須堅決反對冷戰思維，共同應對安全威脅，堅持通過平等協商解決爭端和緩解衝突，在平等互利的基礎上「修路」，而不是「築牆」。

他又指，香港將設立國際調解院總部，進行爭端解決的調解工作，形容是歷史上前所未有的倡議；又指早前與土耳其駐香港總領事討論過，對方都認為是一個非常重要的倡議，可以取得國際社會支持。