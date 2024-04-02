林定國冀國際調解院提升「調解之都」形象　下月辦旗艦活動調解周

律政司司長林定國今日（2日）在社交平台發文指，早前接受律師姚定國專訪，分享律政司如何在國際及本港推動調解文化，他指國際調解院總部落戶香港，期望建成後提升香港成為全球「調解之都」的國際形象。



他又指，訪問在律政司司長官邸進行，因上任以來都希望能善用官邸，尤其接待不同社群的青年朋友，讓他們對律政司、對法治精神及調解文化有更深刻認識。



林定國（左）接受律師姚定國訪問談律政司如何在國際和本地推動調解文化（林定國Fb圖片）

林定國指，得到中央大力支持，成功爭取國際調解院總部落戶香港，成為首個總部設址香港的政府間國際組織，選址舊灣仔警署，相關改建工程正密鑼緊鼓進行，期望建成後將提升香港成為全球「調解之都」的國際形象。

下月辦調解周及調解會議

此外，律政司的旗艦活動、調解周及調解會議將於5月6至10日會舉辦，期望能在不同層面提高公眾在日常爭議中利用調解的意識，加深社會的調解文化。

他指，過去一年，在官邸舉辦了數次不同主題的活動，大小朋友透過活動分享自己的夢想和目標，鼓勵以調解尋找共贏的方法解決衝突，還有涉及法治、正義的討論。律政司一班年輕律師踴躍參與是活動特色之一，他們化身律政司的親善大使，和大家一齊玩，一齊討論問題。