社工註冊修例｜業界引問卷提唯一反對意見　勞福局：受訪者非實名

改組社工註冊局的《2024 年社會工作者註冊(修例)條例草案》已經通過及生效，政府收到66份意見書，當中有1份為反對意見書。



該反對意見書引用研究團隊向現任和退任社工以及社工學生的調查，收回3,138份有效問卷，有超過九成受訪者認為修例不恰當。勞工及福利局今日（5日）回應該意見書時表示不評論，但稱「留意到其受訪者並非實名，而調查報告亦沒有詳細解說受訪者從何而來。」



改組後的社工註冊局成員7月5日完成宣誓，展開三年任期。（政府新聞處圖片）

透過社工網絡向社工及社工學生發放問卷

社工註冊條例修訂唯一反對意見書，是由一個由社工和學者組成的研究團隊按照問卷調查而提交。該問卷調查在6月7日至13日在網上舉行，並非隨機抽樣，而是透過本港不同社工網絡分發，對象為現任社工、退休社工以及社工學生，由合資格的受訪者自行填寫。

研究團隊收到3,138分問卷，剔除非受訪對象之後，有效問卷有3,138份。受訪者當中有2,228名在職社工，83名退休社工，以及827名社工學生，在職社工佔註冊社工總數7.96%。

孫玉菡（右）主持社工註冊局成員宣誓儀式（政府新聞處圖片）

九成不同意增加註冊局委任成員

該項調查有90.1%受訪者不同意將社工註冊局成員由15人增至27人，同意有5.4%，現職社工之中不同意比例為91.3%，同意有4.6%。

問到委任成員由7名增至19名，有88.6%受訪者表示不同意，6.9%表示同意，在職社工有90%表示不同意，6.1%表示同意。至於干犯國安法及其他嚴重罪行人士的社工註冊應立即註銷，整體有90.2%不同意，在職社工有90.5%不同意。

社工註冊局新任正副主席，（左）律師許宗盛和（右）社聯業務總監陳文宜（馮子健攝）

局方：沒詳細解說受訪者從何而來

而勞福局回應上述反對意見書時表示：「留意到其受訪者並非實名，而調查報告亦沒有詳細解說受訪者從何而來。」局方稱自政府提交草案後，社福界、立法會和社會各界包括註冊局部份成員，均支持盡快修例，又旨收到66份意見書之中，65份都表示支持修例，「清晰反映了業界希望註冊局可重回正軌的意向」。