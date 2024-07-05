社工註冊局宣誓｜狄志遠：盡快補選　林素蔚：扭轉一面倒社工組成

新任社工註冊局成員今早（5日）宣誓履任，主席為律師許宗盛，副主席為社聯業務總監陳文宜。就落實註冊局改組投下支持票的社福界立法會議狄志遠稱，對正、副主席人選組合感滿意，期望盡快進行選任成員補選。本身是社工的另一名立法會議員林素蔚指，加入法律界成員，是扭轉註冊局昔日「一面倒」由具社工背景人士組成的現象，期望帶來新景象。



狄志遠稱滿意社工註冊局的正、副主席組合（鍾蒨宜攝）

狄志遠：做到「社工背景是主流」

修例後，社工註冊局成員增至27人，19席委任，選任成員維持8席，惟有7名選任成員已辭任，只剩下黎汶洛1人。狄志遠指，他樂見委任成員名單中有8名成員具社工背景，若加上8名選任成員，共有16名社工，較條例承諾有一半成員具社工背景，還要多2名，確實做到「社工背景是主流」。

他稱，與新任主席許宗盛為多年朋友，對方參與多個政府委員會之餘，亦與社福界關係密切；副主席陳文宜作為社聯管理層，是資深社福界人士，對她擔任副主席有信心。他對正、副主席的組合感滿意，但指委任成員主要來自大型機構，缺乏中小型社福機構聲音。他指兩者的運作和專業化有異，希望註冊局日後多留意他們的意見。

整體上，他認為委任成員除社工外，亦有醫生、法律界成員，能達至專業、多元、均衡參與。但對於缺乏服務使用者代表感遺憾。他表示服務使用者才最明白需要的專業服務，專業人士「閂門討論」並不足夠，希望日後召開會議聽取服務使用者的意見，補足角度。他又強調，不應以組織區分成員，因一個組織範圍很闊，要審視的是成員們在專業上的背景有何不同，及其專業質素，而非作為機構代表。

社工註冊局成員完成宣誓，展開三年任期（政府新聞處圖片）

狄志遠：馬上進行補選 放下風雨

他認為新註冊局的首要任務是馬上進行選任成員補選，如選出中小型機構前線成員更為理想。註冊局有具備多年舉行選舉的經驗，相信運作不會太複雜。他稱，註冊局「27人齊齊整整」，會令人有信心、有認受性。

他又建議註冊局應盡快設立持續進修機制，及定期舉行交流會、公聽會，因業界對修例抱持不信任的態度，且於不同階段的工作亦應多聽業界意見。他指出，現時應放下多年來的風雨，只專注於註冊局如何推動專業發展，其他不是重點。

林素蔚也對新任社工註冊局成員人選表示滿意（鍾蒨宜攝）

林素蔚：改組前的註冊局多年「沒有做過什麼實質工作」

同是註冊社工的林素蔚議員亦對新委任成員表示歡迎，認為正、副主席皆有多年服務經驗，相信新委員及民選成員能帶領註冊局擔任新一代守門人角色。

她批評，改組前的冊局多年來「沒有做過什麼實質工作」，會議紀錄及議程不公開，期望年底補進行選後會帶來新景象。

問及委任成員以具法律及上任背景居多，林表示是改變過往「一面倒」為社工背景的現象，而律師背景及其法律知識是過去所缺乏的。她建議新註冊局檢視成立數據庫，令續牌工作變得更方便；及建立持續進修機制，包括培訓精神專業的社工。