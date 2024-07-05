社工註冊局宣誓｜新任主席許宗盛：提高透明度、不會天翻地覆

立法會前日（3日）通過改組社工註冊局的《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，政府今日（5日）把條例刊憲生效，並公布委任新成員名單，隨即在政府總部進行註冊局成員宣誓儀式。社工註冊局新主席許宗盛表示，會盡量增加註冊局透明度、不會天翻地覆；副主席陳文宜則強調現今需要的是凝聚，不需要恐懼與不安。



社工註冊局新任正副主席，（左）律師許宗盛和（右）社聯業務總監陳文宜（馮子健攝）

而註冊局成員須要宣誓效忠《基本法》和特區政府，正是修訂條例新增的要求。本身是律師的許宗盛和作為社聯業務總盛的陳文宜在宣誓後會見記者，許宗盛稱是在短時間獲通知被委任為主席，又稱新任副主席陳文宜是資深社福人士，會向他提供協助。

陳文宜則指，今日聽得最多是任重道遠，指社工註冊局每日都有很多工作，為有需要弱勢社群幫助，今日是一個契機讓大家走在一起。她強調，不需要恐懼、不安，而是要凝聚，不應把註冊局成員分為選任與委任。

許宗盛稱會提高社工註冊局透明度（馮子健攝）

許宗盛：盡量增加透明度

被問及政府希望盡快處理4方面工作，有否具體時間表。許宗盛指，希望公道處理事情，《社工工作守則》要處理，但不是「瞓醒覺就解決」，需要時間檢視，希望社會人士認同《守則》是應該的，但也表明不會閉門造車。對於持續進修，他指要幫助社工持續進修，提升專業，不少專業都需要因應社會轉變，提升知識和經驗，希望制訂可行有效的機制，讓社工持續進修，提升能力，服務社會。

他又稱，剛接手主席職務，要先知悉註冊局現時正處理的工作，不能「忘記所有以往的事」，希望有一兩個星期處理問題，及後正式開會再與大家分享，料初期幾個月非常忙碌。他認為不會天翻地覆，而是秉承應有責任。

許宗盛強調，社工註冊局成員多元化，希望將註冊局條例的精神發揮出來。他表示會盡量增加註冊局透明度，讓社會知道如何秉承職責。

許宗盛（左）與陳文宜（右）皆指不應區分選任與委任成員（馮子健攝）

許宗盛：選任、委任成員沒有區別

至於註冊局現時只剩下一名選任成員黎汶洛，許表示不會區分選任、委任成員，認為兩者沒有分別、沒有偏差，都是為社會服務。他又稱，本身也認識黎汶洛。

被問及如何處理曾被判監人士申請續牌時，許宗盛表示，知道議員關注如何處理曾經被裁定干犯《港區國安法》或嚴重罪行的人，不要讓公眾誤會有不適當的人註冊為社工。至於紀律委員會備選委員有成員被指仍有官司在身，他表示希望設立機制，公道處理。他又稱，自己出身法律界，會跟法例處理，如果跟法例可以特殊處理都考慮，但近期都是要先了解註冊局運作情況。

孫玉函今早（5日）主持社工註冊局成員宣誓（政府新聞處圖片）

至於社工註冊局新任成員的宣誓儀式，由勞工及福利局局長孫玉菡主持，他指註冊局處理社會工作者註冊事宜及監管註冊社會工作者的專業操守。獲委任的新成員來自不同背景，我期望他們為註冊局帶來更廣泛和均衡的參與，以確保公眾利益得到保障。

孫玉菡（右）主持社工註冊局成員宣誓儀式（政府新聞處圖片）

孫玉菡（右）主持社工註冊局成員宣誓儀式（政府新聞處圖片）

黎汶洛宣誓獲確認 委任成員任期三年

根據政府公布即日生效的社工註冊局成員名單，唯一留任的選任成員、前香港眾志副主席黎汶洛也有參與宣誓，其成員資格也獲確認。今日的委任成員任期三年，而選任委員則原定今年底改選。

孫玉菡在條例草案於星期三獲通過後，被問及唯一留下的選任成員成功通過宣誓的機會時指，對於宣誓的要求，法例寫得很清楚，一是要根據訂明的宣誓形式，二是要真心真誠地作出宣誓。他會嚴格按照條例要求，確保每一位宣誓的成員都是真心真誠地作出宣誓。孫指，只要他是作出真心真誠的宣誓，便可通過宣誓的要求，成為新的註冊局成員。

任期由今日開始的註冊局成員名單：



主席：許宗盛

副主席：陳文宜

成員：歐楚筠、陳創麗、陳美蘭、周燕雯教授、范凱傑、方長發、馮淑文、黎汶洛、黎永開、劉仲恒醫生、劉冼靜儀、盧華基、羅詠詩、吳錦華、單日堅、譚贛蘭、黃萬成和社會福利署署長或代表

社工註冊局成員完成宣誓，展開三年任期，黎汶洛（後排左三）也有參與宣誓（政府新聞處圖片）

黎汶洛在宣誓前表示，相信許宗盛能夠勝任主席一職，指過去曾經與他共事，認為他處事有理有節，期望對方能帶領註冊局「走出困局」，不負業界和公眾的期望。