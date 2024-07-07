七七事變87年｜保釣行動委員會、工聯會到日領館示威 籲道歉賠償
撰文：李宇婷
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今日（7日）是「七七事變」 87周年，工聯會及保釣行動委員會分別到日本駐香港總領事館請願，要求日本鄭重道歉和賠償。
工聯會籲毋忘「七七事變 」歷史
工聯會立法會議員郭偉强和陳穎欣一行10多人，到日本駐香港總領事館所在的中環交易廣場第一座門外請願 ，高呼 「毋忘『七七事變 』」、「要求日本鄭重道歉」等口號。郭偉强表示，工聯會仍然堅持每年以不同方式紀念「七七事變 」，不只是因為「七七事變 」是抗日戰爭的起點，更是要紀念中國人民浴血奮戰的八個年頭，懷緬「七七事變」中奮勇抗敵的勇士。
陳穎欣表示，示威行動是為了提醒日本正視侵華歷史，不要試圖美化多次入侵多國的行為，並要為侵略行為向全世界道歉。她又促請政府加強保育相關歷史，增強青年愛國主義教育，讓他們認識歷史，免受於日本誤導。工聯會將請願信放於日領館門外地下後離開。
保釣行動委員會到日本領事館抗議 要求道歉賠償
同場示威的亦有保釣行動委員會，一行6人先在中環郵局集合，包括「阿牛」曾健成、羅就、陳裕南、雷玉蓮，再遊行往日領館抗議，期間高呼「日本必須道歉賠償」等口號。
他們抵達日領館後宣讀宣言，要求日本政府與87年前的「戰爭販子」割席，停止參拜曾經貽害人類，包括日本民眾在內的戰犯；要求日本承擔過去軍國主義的錯誤，堅守現在的普世文明價值，並且要遵守聯合國和平規範，退回戰爭侵佔的領土，包括釣魚台，以助中日兩國人民友好關係。他們在日領館所在的中環交易廣場第一座玻璃門貼上宣言後離開。