七七事變87年｜保釣行動委員會、工聯會到日領館示威　籲道歉賠償

今日（7日）是「七七事變」 87周年，工聯會及保釣行動委員會分別到日本駐香港總領事館請願，要求日本鄭重道歉和賠償。



今日（7日）是「七七事變」 87周年，工聯會到日本駐香港總領事館請願，要求日本鄭重道歉。（李宇婷攝）

工聯會籲毋忘「七七事變 」歷史

工聯會立法會議員郭偉强和陳穎欣一行10多人，到日本駐香港總領事館所在的中環交易廣場第一座門外請願 ，高呼 「毋忘『七七事變 』」、「要求日本鄭重道歉」等口號。郭偉强表示，工聯會仍然堅持每年以不同方式紀念「七七事變 」，不只是因為「七七事變 」是抗日戰爭的起點，更是要紀念中國人民浴血奮戰的八個年頭，懷緬「七七事變」中奮勇抗敵的勇士。

今日（7日）是「七七事變」 87周年，工聯會到日本駐香港總領事館請願，出席的包括工聯會立法會議員郭偉强（右二）和陳穎欣（右一）。（李宇婷攝）

陳穎欣表示，示威行動是為了提醒日本正視侵華歷史，不要試圖美化多次入侵多國的行為，並要為侵略行為向全世界道歉。她又促請政府加強保育相關歷史，增強青年愛國主義教育，讓他們認識歷史，免受於日本誤導。工聯會將請願信放於日領館門外地下後離開。

工聯會將請願信放於日領館門外地下後離開。

今日（7日）是「七七事變」 87周年，保釣行動委員會到日本駐香港總領事館請願，包括「阿牛」曾健成、羅就、陳裕南、雷玉蓮。（李宇婷攝）

保釣行動委員會到日本領事館抗議 要求道歉賠償

同場示威的亦有保釣行動委員會，一行6人先在中環郵局集合，包括「阿牛」曾健成、羅就、陳裕南、雷玉蓮，再遊行往日領館抗議，期間高呼「日本必須道歉賠償」等口號。

保釣行動委員會雷玉蓮等人在日領館所在的中環交易廣場第一座玻璃門貼上宣言後離開。（李宇婷攝）

他們抵達日領館後宣讀宣言，要求日本政府與87年前的「戰爭販子」割席，停止參拜曾經貽害人類，包括日本民眾在內的戰犯；要求日本承擔過去軍國主義的錯誤，堅守現在的普世文明價值，並且要遵守聯合國和平規範，退回戰爭侵佔的領土，包括釣魚台，以助中日兩國人民友好關係。他們在日領館所在的中環交易廣場第一座玻璃門貼上宣言後離開。