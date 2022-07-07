七七事變85周年｜保釣人士日領館外讀宣言　稱遊行依警方指示進行

今日（7日）是七七事變85周年，保釣行動委員會發起遊行，由中環郵政總局遊行至日本領事館，並在遊行後發表七七宣言，要求日方正式道歉。保釣人士兼社民連成員曾健成指，不認同現時遊行會觸動政府神經，認為「應做就做」，未來會繼續到日本領事館抗議。保釣行動委員會副主席區伯權補充指，今年遊行按警方指示，跟足程序，無遭到反對。



今早約10時45分，保釣行動委員會四名成員在中環郵政總局外展示寫有「毋忘七七事變日本侵華 打倒軍國主義保衛釣島」的橫額。遊行前，他們叫喊口號，包括「毋忘侵華苦難」、「日本必須道歉賠償」、「打倒日本軍國主義」、「日本滾出釣魚台」、「打倒美日安保條約」等。

保釣行動委員會斥日方未正式道歉

遊行於近11時起步，並於11時正抵達警方在日本駐香港總領事館附近、即IFC外設置的示威區。委員會指，85年前的今日，日本開始侵華，今日遊行是為了讓人知道尚有人記得日本侵華歷史，而日本至今未作正式道歉，批日方有意「抵賴」。

委員會也在現場宣讀七七宣言，直指七七於幾代中國人而言都是難忘數字，向參與戰爭的人致敬，斥責日本的軍國主義為中國帶來災難，要求日方正式道歉。委員會續稱，不論世界怎變，仍會堅持來日本領事館抗議。

保釣行動委員會副主席區伯權（左一）指，今年遊行申請依足程序，無收到反對。（江麗盈攝）

保釣行動委員會副主席區伯權指，相關遊行自1996年起每年進行，強調遊行只有一個目的，要求日方真誠致歉。他續指，今年遊行也依足程序申請，有通知警方並與警方協調，處理橫額亦相當小心，過程中全按警方指示，並無收到反對通知。

曾健成不認為遊行觸動港府神經 惟個別團體今年未有參與

曾健成補充，不認為現時遊行會觸動政府神經，續指繼續辦活動聲討日方是「應做就做」，但今年有些以往會出席活動的團體未有再參與。