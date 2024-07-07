民主黨調查：近半受訪者不滿的士服務　倡向網約車平台發經營牌照

運輸及物流局周五（12日）將向立法會交代規管網約車研究結果。民主黨今天（7日）發表網約車與的士服務調查，發現有近半受訪者不滿的士服務，較少受訪者不滿網約車服務，建議政府向網約車平台發出經營牌照，再加以規管。被問到會否建議政府回購的士牌照，民主黨說要視乎規管方案再決定。



民主黨今天（7日）發表網約車與的士服務調查，出席的包括副主席莫建成（左）、成員韓俊賢（右）。（李宇婷攝）

民主黨調查：近半受訪者不滿的士服務

民主黨上月11日至27日以電話語音方式，隨機訪問1121人對網約車及的士的意見，有48.1%受訪者不滿意或十分不滿意的士服務，至於不滿意或十分不滿意網約車服務的受訪者則有34.1%，兩者的不滿意度相差一成多。即使有近半受訪者不滿意的士服務，有近67%受訪者仍表示一定或多數會截的士坐，較選擇網約的士或網約車平台Uber服務的人多4成。

民主黨今天（7日）發表網約車與的士服務調查，出席的包括副主席莫建成（左）、成員韓俊賢（右）。（李宇婷攝）

民主黨倡向網約車平台發經營牌照

民主黨副主席莫建成表示，雖然調查結果顯示市民對的士服務相對不滿，但比率不高，加上多數受訪者仍會選擇截的士坐，籲的士業界無需太抗拒引入競爭。他說市民普遍較滿意網約車服務，因為明碼實價、不會拒載等，建議政府向網約車平台發出經營牌照，再作出規管，希望政府立法前聆聽市民意見，如果不允許私家車加入網約車平台車隊，是不符合公眾期望。

民主黨今天（7日）發表網約車與的士服務調查，出席的包括副主席莫建成（左）、成員韓俊賢（右）。（李宇婷攝）

會否建議回購的士牌？民主黨：視乎規管方案而定

被問及會否建議政府回購的士牌照，莫建成沒正面回應，提出參考其他地區的經驗，若立法規管網約車，的士牌價會下跌，需否回購的士牌照要視乎規管方案詳情，方案暫時未出爐。他建議，由政府認可的網約車平台可引入乘客評分機制、提供司機違規駕駛情況等，讓乘客更放心選擇乘車服務。