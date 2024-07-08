再迎大熊貓｜李家超夫婦到都江堰探訪大熊貓　爭取國慶前運抵香港

正訪問四川的行政長官李家超今早（8日）大約10時抵達中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，了解大熊貓的護理、飼養和商討赴港安排等細節，之後與夫人林麗嬋探訪3歲大熊貓「娥眉」。被問到今年十一國慶前有沒有機會到港，李家超說正與當地商討安排，強調「一定爭取、一定爭取」。



7月8日早上10時，李家超一行人乘專車抵達中國大熊貓保護研究中心都江堰基地。（孔繁栩攝）

7月8日早上11時許，李家超在都江堰大熊貓保護基地探訪大熊貓「娥眉」。（孔繁栩攝）

住在都江堰大熊貓保護基地的雌性大熊貓「娥眉」3歲多，活潑可愛，到處攀爬。（孔繁栩攝）

上午11時許，都江堰大熊貓保護中心園區下大雨，李家超與夫人探訪雌性大熊貓「娥眉」。（孔繁栩攝）

李家超探訪大熊貓「娥眉」

上午11時許，李家超在都江堰大熊貓保護中心基地雙楠園，探訪雌性大熊貓「娥眉」。現場下大雨，「娥眉」一度躲起來，李家超到場後，工作人員高呼「娥眉」的名字，叫牠走出來。10分鐘後，李家超步出觀賞「娥眉」吃竹子，夫人林麗嬋緊隨其後。

李家超聽取園區工作人員介紹，「娥眉」面向眾人「密密食」，把竹子咬開幾截，放入口內。

「娥眉」2020年9月10日在中心出生，現時近4歲，牠毛色較白、臉型圓、耳朵大、頭頂有一撮小呆毛。

「娥眉」2020年9月10日在中心出生，現時近4歲，牠毛色較白、臉型圓、耳朵大。（楊凱力攝）

揀選哪隻大熊貓來港？李家超：很多大熊貓都吸引

李家超臨離開時，被問到揀選了哪一隻大熊貓來港，他沒正面回應，只是說園區內很多熊貓都很吸引，既強壯又體態優雅，尤其是吃東西時很享受，自己見到大熊貓都特別開心，相信大熊貓來港後，市民觀賞時都會像他一樣心情激動、親切，希望跟牠們有近距離接觸。

李家超說會盡量爭取大熊貓盡快來港，左一為李家超夫人林麗嬋。（楊凱力攝）

爭取十一國慶前大熊貓抵港

李家超重申會盡量爭取大熊貓盡快來港，讚揚當地的領導做了大量工作。被追問運送到香港的進展如何、今年十一國慶前有沒有機會到港，李家超說正在商討，強調「一定爭取、一定爭取」。

都江堰大熊貓保護基地的大熊貓，在樹下坐下休息。（孔繁栩四川攝）

冀盡快迎接一對大熊貓到香港

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早也在社交平台發文指，他亦隨團到四川，衷心感謝中央再次送贈一對大熊貓予香港，文體旅局負責同事也早已跟四川省和國家林業和草原局對接，並緊密聯繫海洋公園，就送贈大熊貓給香港作出商討及安排，希望盡快迎接一對大熊貓到香港。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄希望盡快迎接一對大熊貓到香港。（孔繁栩四川攝）

楊潤雄稱昨天率先到成都了解當地情況（楊潤雄Fb圖片）

楊潤雄在成都期間又去了解當地飲茶文化（楊潤雄FB圖片）

楊潤雄在成都了解當地飲茶文化（楊潤雄FB圖片）

楊潤雄說，昨天（7日）下午他率先抵達成都，先看看成都情況，尤其是遊客的熱點，及體驗一下成都飲茶文化，我亦到訪成都高新中演大劇院，了解當地文化藝術發展。