楊潤雄：大熊貓最快兩至三個月到港　冀辦活動讓市民參與改名

特首李家超明日啟程前往四川商討大熊貓赴港安排，將會隨行的文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早接受電台訪問表示﹐屆時將會談及運送運送和對接安排、了解內地飼養經驗等，並會向內地部門表達希望未來有大熊貓在港出生的意願，相信中央會考慮送贈雄性和雌性熊貓。他指，預計熊貓最快兩至三個月會到達香港。至於命名方面，他指希望若可行，可舉辦活動讓市民參與改名。



中央再向香港送贈一對大熊貓，未來數月抵港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今天（1日）表示，近日去海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況。（楊潤雄Facebook相片）

重置《九龍城寨之圍城》廠景 若使用康文署場地 政府會主導管理

零售業近期面對零售額下跌、結業潮的衝擊，5月的零售業總銷貨價值下跌11.5%，楊潤雄指出，過往旅遊業只佔零售業不高於30%的銷售比率，零售業不能只靠旅遊業，亦應努力吸引本地人多消費。今年首五個月訪港旅客達2100萬，他希望全年能突破年初預計的4600萬旅客的目標。

他認為，全球的旅遊次數均比疫前大減是大趨勢問題，而網購影響消費模式，內地旅客並不需要來港購買日常用品，本港業界要提升服務，為旅客帶來特別的消費及旅遊體驗，吸引更多旅客在香港購物。

電影《九龍城寨之圍城》大受好評，楊潤雄曾提出研究重置電影廠景。他表示，仍在於電影公司討論版權及設計等問題。他指，雖然電影使用的廠景已拆卸，但仍有物資保存下來，將會選取合適的物資使用。至於實際保留的廠景程度，則要視乎場地大小、室內或外，才能確定。管理廠景方面，他指，會視乎兩者的參與程度，及使用的場地而定，如使用康文署轄下場地，政府會擔任主導角色。

楊潤雄提到正商討重置《九龍城寨之圍城》廠景。（《九龍城寨之圍城》宣傳照）

恢復內地旅客一簽多行？楊潤雄：仍與內地商討

近日內地宣布，內地旅客消費免稅額提高至1.2萬元。被問及免稅額會否再提高，楊潤雄表示，「首先用好，充分發揮到政策，才有本錢講其他」。他指，期望政策不只為香港帶來經濟收益，亦令內地旅客感受來港購物的樂趣。被問會否恢復內地旅客一簽多行，他指一直有與內地商討。

香港迪士尼樂園度假區2023財政年度業績，淨虧損按年大幅收窄83%至3.56億元，連續9年錄得虧損。楊表示對樂園的競爭力及未來運作有信心，又指迪士尼比香港更快恢復疫情前訪客數量。被問及會否考慮重新開放2022年收回的迪士尼二期土地，楊指政府正研究該土地用途，同意樂園支援香港經濟有一定作用，惟該土地用途仍需政府作整體上的考慮。

啟德體育園將於年底完成工程。

楊又透露，啟德體育園預計於年底完成工程，可容納5萬人。場館計劃於明年年初舉辦多個測試賽及表演項目，測試場館運作及人流疏散。被問到要如何測試5萬人疏散，楊望透過邀請學校及地區活動，模擬5萬人的效果。