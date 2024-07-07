再迎大熊貓｜李家超夫婦抵達四川成都　商討大熊貓早日來港安排

行政長官李家超及太太林麗嬋今天（7日）下午出發訪問四川3天，商討和了解中央向香港送贈一對大熊貓的安排。在晚上近9時飛底成都，四川省委常委、副省長普布頓珠到機場迎接。



李家超出發前表示，將會與國家林業和草原局積極商討送贈大熊貓早日來港的整體安排，同時感謝港澳辦派出領導官員到四川，共同積極推動大熊貓早日來港，預告會在四川探訪大熊貓和當地設施，有消息會通知大家。



特首李家超及太太林麗嬋晚上近9時到達四川成都，四川省委常委、副省長普布頓珠到機場迎接。（李家超Facebook圖片）

李家超：市民都翹首以待 明日前往大熊貓保護研究基地

李家超到步後在社交平台專頁發文，衷心感謝中央再次送贈一對大熊貓予香港。他表示，自消息公布後，香港市民都翹首以待，為表示隆而重之，他和太太親自來到四川。他感謝四川省和國家林業和草原局，對送贈大熊貓給香港特區的重視和支持；並感謝國務院港澳辦派官員來到四川，推動大熊貓新家庭成員早日到港的安排。

李家超表示，他們明日（8日）將率團前往中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，了解大熊貓的護理、飼養和赴港安排等細節，及國家在大熊貓保育和研究領域的最新進展，希望將這些寶貴經驗帶回香港，進一步提升香港的大熊貓保育工作。

7月2日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（歐嘉樂攝）

李家超除了會到都江堰基地，並會與四川省領導會面，參觀當地設施。他感謝四川省重視並送贈大熊貓，特區政府會全力做好迎接大熊貓的安排。隨行的包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、漁農自然護理署署長黎堅明和海洋公園代表。