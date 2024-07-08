長者牙科津貼仍未恆常化　陳凱欣：12年都仲叫先導計劃？

民政及文化體育事務委員會會議今日（8日）討論關愛基金工作進度。選委界議員陳凱欣批評，已推行12年的長者牙科津貼計劃經多次優化後，仍未獲政府恆常化資助，她不解地問道：「12年都仲叫先導計劃？」。她敦促政府盡快將計劃納入恆常化項目，避免持續佔用關愛基金。



陳凱欣（梁鵬威攝）

陳凱恩：12年都仲叫先導計劃？ 促恆常化長者牙科津貼計劃

長者牙科津貼自2012起推行至今，獲關愛基金撥款超過30億。選委界議員陳凱欣指，去年關愛基金有5個項目獲恆常資助，但推行12年的長者牙科津貼，卻遲遲未撥入政府恆常資助項目，她不解道：「12年都仲叫先導計劃？」

她提出，津貼計劃已經多次優化並見成效，不應繼續佔用關愛基金資源，對其他待開展的計劃不公道。「長者好需要呢個服務，你依家只係轉一轉，優化咗服務，繼續霸住呢個位。」醫務衞生局口腔健康護理顧問醫生蘇漢澄回覆指，醫衛局會與口腔護理工作小組討論，於年末發表報告。

12年嘅先導計劃放喺關愛基金度，你哋用緊關愛基金好多錢，如果覺得服務真係有需要，應該轉做恆常化項目，而唔係佔用關愛基金。其實仲有好多其他先導計劃排隊等緊要用（關愛基金），醫務衛生局係有責任攞返，而唔係霸住基金呢舊錢。 選委界議員陳凱恩

議員倡資助跨境復康巴士方接載市民到內地買藥

民建聯議員鄧家彪與選委界議員馬逢國則指出，同一類昂貴藥物，內地的價格可比香港便宜三倍，詢問政府會否考慮資助跨境復康巴士讓合資格人士到內地三甲醫院購買藥物。專職醫療的醫管局高級行政經理陳建銘回覆指，兩地法律和醫療體制的不同，加上關稅的問題，要再與有關當局商討。他說，相信在「1+」機制下會加快引入昂貴藥物至香港的進程。

「1+」機制下，用以治療嚴重或罕見疾病的新藥註冊申請，在符合本地臨床數據支持等要求，並經本地專家認可新藥的適用範圍後，只須提交一個，而非原來的兩個參考藥物監管機構的許可，便可以在香港申請註冊。