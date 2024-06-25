關愛基金7.2起擴大長者牙科服務資助範圍　洗牙、杜牙根等受資助

醫衞局今日（25日）宣布，由關愛基金撥款的「長者牙科服務資助」項目將由7月2日起優化服務內容，修改必須鑲配活動假牙的條件。合資格長者即使不適合鑲配假牙，亦可以接受口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠和杜牙根。



不過，項目的申請資格維持不變，合資格長者亦須為75歲或以上，並且曾於五年前或更早之前在項目下接受過牙科服務，才可申請接受第二次服務。



醫衞局今日（25日）宣布，由關愛基金撥款的「長者牙科服務資助」項目將由七月二日起優化服務內容。（資料圖片）

現時關愛基金撥款的「長者牙科服務資助」只資助鑲配活動假牙，醫衞局今公布，由七月二日起，合資格長者即使不適合鑲配假牙，亦可以接受口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠和杜牙根。局方解釋，優化措施旨在鼓勵合資格長者選擇其他預防性及治療性質的牙科服務及早處理牙患，盡量保存牙齒，避免脫牙及鑲配假牙。

新安排適用於七月二日起遞交的申請。項目的申請資格維持不變，受惠對象為正領取「長者生活津貼」或正接受社署津助的長者家居照顧服務、並且符合項目的相關申請資格的低收入長者。此外，合資格長者亦須為75歲或以上，並且曾於五年前或更早之前在項目下接受過牙科服務，方可申請接受第二次服務。

七月二日或以後，正領取「長者生活津貼」的長者可如現行安排般，帶同香港身份證正本、載有住址的文件和顯示最近連續三個月獲存入津貼金額的銀行戶口文件，親身前往任何一間參與項目的地區服務單位辦理申請手續。

由於牙醫收費昂貴，現時不少市民都會到政府牙科診所排隊看牙。（資料圖片／梁鵬威攝）

地區服務單位會為合資格長者處理申請及安排首次牙科診期。約200多間地區服務單位分布全港各區，包括長者中心、社區中心和直接處理申請的牙科診所。至於使用社署津助的長者家居照顧服務的合資格長者，他們可繼續經所屬服務隊申請。

長者接受所需服務後，無需向參與項目的牙醫支付任何費用。負責推行項目的香港牙醫學會會透過其轄下的項目辦公室直接向提供診療服務的牙醫發放資助。

市民可於七月二日起在各地區服務單位索取有關項目新安排、受惠資格和申請方法的單張。相關資料及地區服務單位的名單會上載於關愛基金網頁及香港牙醫學會網頁。