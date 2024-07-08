再迎大熊貓｜李家超訪都江堰基地　晚上披露已探望贈港一對大熊貓

行政長官李家超今日（8日）偕同夫人林麗嬋及特區政府官員和海洋公園代表，參觀中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，參觀中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，探訪基地的大熊貓，及了解大熊貓赴港安排等細節。政府新聞處晚上發稿稱，李家超一行探訪的大熊貓中，包括送贈予香港的一對大熊貓，但未提供更多細節。



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李家超喊話「歡迎你們來香港這個大家庭」

李家超一行早上探望基地的大熊貓，當中包括雌性大熊貓娥眉，並曾了解另外兩隻大熊貓的生活習性，後面部份並沒有公開給傳媒拍攝。參觀過程中，他曾向前方喊話「歡迎你們來香港這個大家庭」，不過當時鏡頭沒有拍攝到前方大熊貓，料為避免「真命天貓」曝光。

他之後和夫人體驗製作大熊貓飼料，搓成月餅形狀。國家林草局和研究中心人員也細心介紹有關大熊貓的護理、飼養、保育工作和研究領域的最新進展。

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李家超衷心感謝中央再次向香港送贈一對大熊貓，他亦感謝國務院港澳事務辦公室、國家林草局和四川省的安排和協助。他指香港市民熱切期待一對大熊貓的到來，港府會全力做好迎接大熊貓的準備工作。

李家超一行人下午到四川香港馬會奧林匹克運動學校參觀，並和學生交流。他晚上與四川省委書記王曉暉會面，並出席四川省所設的交流餐敍，期望川港繼續加強合作，並歡迎四川的民眾日後到港探訪大熊貓和旅遊。

李家超明日（9日）會繼續四川訪問行程，晚上返港。

▼大熊貓「娥眉」表情包圖集▼

