武林盛舞嘉年華開幕　李家超：繼續以不同方式推廣中華文化

文化藝術盛事基金資助項目「武林盛舞嘉年華」由今日（9日）起一連六天，於尖沙咀香港文化中心舉行。正身在四川商討安排中央送贈一對大熊貓來港安排的行政長官李家超，透過視象致祝賀辭表示，嘉年華是今年下半年的焦點盛事之一，相信活動會為全城歡慶回歸再添一份喜悅。他又指，政府會繼續以不同方式推廣中華文化，進一步培養市民的文化自信和對國家的認同感。



行政長官李家超以預錄影片致祝賀辭。（戴慧豐攝）

李家超表示，是次嘉年華為「文化藝術盛事基金」資助項目，是今年下半年的焦點盛事之一。適逢香港回歸27週年，相信活動將會為全城歡慶回歸再添一份喜悅。他說，在國家「十四五」規劃下，香港正全力發展成為中外文化藝術交流中心。

他續指，由文化體育及旅遊局牽頭呈獻的首屆「中華文化節」正進行得如火如荼，將為觀眾帶來一連串富有中華文化色彩的文藝節目。政府會繼續以不同方式推廣中華文化，進一步培養市民的文化自信和對國家的認同感。他期望社會各界繼續與政府攜手合作，共同發揮香港中西文化匯聚的特質，向世界傳揚中華文化的優秀傳統。

「武林盛舞嘉年華」獲文化藝術盛事基金批出近1,500萬元，為全港首創，融合武術和舞蹈的文化藝術的嘉年華活動，合共有超過60場演出及教育活動，包括千人武術操、本地及海外武術精英團體中國功夫表演、粵港澳大灣區舞蹈精品展演等。