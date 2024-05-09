武林盛舞嘉年華｜7.9起尖沙咀舉行　鐘樓變功夫街上演千人武術操

第二屆香港流行文化節的推介節目、獲文化藝術盛事基金批出近1,500萬元的「武林盛舞嘉年華」，將於今年7月9日至14日，在香港文化中心舉行。主辦方認為，嘉年華於暑假期間舉行，正適合家長帶同子女參與，預計6日活動可吸引2至3萬人參與。



屆時尖沙咀鐘樓對開的棕櫚徑將化身成「功夫街」，每日更有不同範疇的活動上演，例如千人武術操、華服秀等，當中有3晚更會在戶外播放免費功夫電影，而大部份活動的費用全免，僅閉幕節目「盛舞之夜」需要付費入場。《香港01》綜合數個重點活動以供參考。



雲集逾150個團體及機構 集合逾千名舞蹈及武術界精英

武林盛舞嘉年華獲超過150個團體及機構支持，集合逾千名舞蹈及武術界精英演出，合共有超過60場表演及教育活動。一連6日的盛事，僅閉幕節目「盛舞之夜」需要付費入場，並已於5月3日在城市售票網公開發售，首日已全部售罄，策展方正考慮加場。

策劃人唐婭藝術科技有限公司董事唐婭、中國武術國際學院院長黃宇帆，二人曾於2021年跨界合作演出，意外發現舞蹈及武術剛柔並濟，原來可交融創新，適逢政府推出盛事基金，於是籌備一年半打造今次跨界盛事。

主辦方料可吸引2至3萬名觀眾 冀明年續辦成香港新文化IP

唐婭表示，若嘉年華舉行期間天氣穩定，保守估計將吸引2至3萬名觀眾。她認為活動於暑假舉行，正適合一家大細參與，並期望明年可繼續舉辦，成為香港文化界的「新名片」。翻查立法會文件，武林盛舞嘉年華獲文化藝術盛事基金批出約1,469萬，即接近1,500萬元資助上限。

尖沙咀鐘樓的棕櫚徑將設立長達80米的武術文化長廊，並取名為「功夫街」。（主辦方提供設計圖片）

開幕節目「千人武術操」

武林盛舞嘉年華將一連3日早上舉行不同主題的「千人武術操」大匯演。首日主題是武藝操，第二日是雙節棍，第三日是太極拳。

香港有一條功夫街

尖沙咀鐘樓的棕櫚徑將設立長達80米的武術文化長廊，介紹中國武術各大門派及香港武術傳承的歷史；並展示60年代以來香港武術電影海報、功夫門派展位等。

武術專場

本地及海外武術精英團體上台表演中國功夫，6日共演出38個專場，包括每日一場國際專場表演。

唐詩樂舞

小朋友將一連6日安排表演節目及互動環節，包括學習唐詩舞蹈、唐詩小問答、唐詩猜燈謎、武舞同源小知識等問答互動。

粵港澳大灣區舞蹈精品展演

大灣區藝術團體雲集本港，表演中國古典舞、芭蕾舞、街舞、當代舞、武術作品、拉丁舞及國家非物質文化遺產民間舞蹈等節目。

華服秀《新尚華夢》

由著名服務設計師鍾子榮及邴湘芝設計的華服，以模特走秀形式展及沉浸式表演兩個部份演出。鍾子榮更特別設計「敦煌系列」服飾。

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功夫電影播放

特設三晚戶外電影播放，免費觀賞經典功夫電影，多角度展示香港武林與武俠電影的關聯，勾起觀眾對功夫電影的懷舊情懷。播放電影包括︰《猛龍過江》、《醉拳2》、《少林寺》、《笑傲江湖之東方不敗》、《葉問3》、《功夫》。

閉幕節目「盛舞之夜」

集合中港頂尖藝術舞蹈團同台演出，有如香港版《春晚》，劇目包括內地一票難求的《只此青綠》及《詠春》、在香港首演的《紅樓夢》、《唐詩逸舞》及《永和九年》舞劇的精華選段、經典芭蕾舞劇《天鵝湖》黑天鵝雙人舞選段等。