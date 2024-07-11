通行證｜逾百人參加講解會 尼泊爾裔港人：期待到內地旅遊
非中國籍香港永久居民由本月10日起可申辦的港澳居民來往內地通行證（非中國籍）。油尖旺民政事務處及新家園協會今（11日）舉辦講解會，由中旅集團向少數族裔社群解釋證件的申請資格、流程、所需文件及注意事項，現場有逾百人出席。尼泊爾裔港人Gurung表示，為不用再申請簽證感高興，亦期待到內地旅遊。
油尖旺民政事務專員余健強表示，從地區層面來看 ，油尖旺區是最多少數族裔居住的區域，民政署先前亦有舉辦交流團，但少數族裔因非中國籍原因需要簽證，手續較複雜及耗時較長。他相信，隨着可以自行申辦通行證後，他們不用隨團亦可隨時與家人朋友前往內地。他稱，民政處已與地區團體及街坊會籌劃新交流團，在8月初安排已申領通行證的非華裔青少年到內地交流。
少數族裔領袖印度會主席Lachman對舉辦講解會表示讚賞，並為政策感高興。作為商會主席，他認為中央政府推出此項政策，能為少數族裔人士在內地經商和生活提供諸多便利，相信會吸引不少人積極申請前往內地。
新家園協會香港服務總監陳義飛表示，通行證對少數族裔社區具「革命性意義」，並賦予非中國籍香港永久居民便捷探索中國內地的權利。不論是商務人士、旅行人士還是希望豐富體驗的人，通行證都是「開啟新視野的鑰匙」。
非華裔港人：為不用再申請簽證感高興 可隨時往內地
尼泊爾裔港人Gurung表示，她未曾到訪過內地，為不用再申請簽證感高興。她認為，獲取通行證的好處是可隨時前往內地，並為到內地旅遊感期待。她認為申請程序不複雜，相信講解會提供的英文文件能幫助她更容易完成申請。
印度裔港人Shunkar及尼泊爾裔港人Bardiwa均表示，政策省去申請簽證的麻煩，不用再為此耗費金錢及時間。Bardiwa表示，在講解會後清楚了解申請所需的文件，將會在申請高峰期過後再作申請。
國家出入境管理局本月1日公布，由7月10日起港澳永久居民中的非中國籍人士可獲簽發《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，證件有效期5年，不限國籍及行業，持證人每次可停留不超過90日，作商貿洽談及旅遊休閒等。申請人需要先在網上預約，填寫相關資料，再於預約當日到中旅社證件服務中心特設專櫃辦理手續。