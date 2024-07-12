政府提交立法議程更新版　包括控煙措施等9項新法案

立法會內務委員會今日（12日）召開會議，內委會主席李慧琼表示，政府已經向立法會提交2024年立法議程更新版，包括9項新法案。



李慧琼。（資料圖片／林靄怡攝）

翻查文件，立法會議程更新版中新加入的法案，包括醫務衞生局早前建議的一系列控煙措施、涉及大欖隧道管理的《行車隧道條例草案》、《空氣污染管制條例》、《穩定幣條例草案》等。

陳國基：望社工註冊局盡快重回正軌

此外，內委會主席李慧琼匯報與政務司司長陳國基會面情況，引述陳國基感謝各位議員支持審議《社工註冊條例》，稱過程有寶貴意見，而條例7月5日刊憲生效，同日政府安排新成員宣誓，可以讓註冊局盡快重回正軌，保障國家安全。陳國基亦感謝立法會足球隊邀請政府比賽，期望7月20日上演精彩刺激的球賽。

陳維安退休休假前最後一次內會

本次是立法會秘書長陳維安退休休假前最後一次內會，李慧琼感謝陳維安帶領秘書處面對挑戰，祝他退休後生活愉快，認為陳會「退而不休」繼續為社會及國家服務。