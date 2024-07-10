林順潮倡海防館「與抗日戰士AI對話」　讓遊客對國慶「更有感覺」

十一國慶將至。港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇今（10日）在立法會會議上就「將賀國慶元素融入文化旅遊項目」提出質詢。選委界議員林順潮建議政府將「與抗日戰士AI對話」教材納入博物館，讓市民和遊客在互動下進一步認識抗日歷史，從而對國慶「更有感情、更有感覺」。選委界議員吳傑莊則建議向國家借用曾到訪太空的裝置，透過展覽提高市民對國家創科文化的認識。



林順潮。（廖雁雄攝）

教育局去年與中華人民研究院發表「與抗日戰士AI對話」教材，讓學生可以與抗日士兵的AI形象進行面對面互動交流。林順潮建議政府將此類教材納入至今年9月改設的「香港抗戰及海防博物館」（原稱為「香港海防博物館」），讓市民和遊客在互動下進一步認識抗日歷史，從而對國慶「更有感情、更有感覺」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回覆指，現時海防博物館已有收錄香港抗戰時期的相關展述。他稱在一些議員的協助下接觸到抗戰老兵，相信收錄他們的獎牌獎項可以豐富展覽內容。局方會再構思整體佈局及內容，以展示香港於抗戰時期的社會情況及抗戰人士所作的貢獻，讓青年一代及後代香港人能更加了解香港的抗日事蹟及抗戰人士所付出的努力。

吳傑莊。（廖雁雄攝）

吳傑莊倡展覽曾到訪太空的裝置 楊潤雄：盡力向內地爭取

吳傑莊建議，向國家借用曾到訪太空的裝置，透過展覽提高市民對國家創科文化的認識。楊潤雄回覆指，要視乎展覽場地作安排，會盡力向內地相關部門爭取。他補充指，康文署正籌辦在科學館及歷史館舉辦「中華人民共和國成立75周年展覽」，將於科學館展示國家成立以來於科技範疇的成就。

將辦東江縱隊展覽 推「幻彩詠香江」國慶75周年版

今次的質詢由民建聯議員陳勇提出，問政府會否將賀國慶元素融入各項文化旅遊項目及相關宣傳方式。楊潤雄指，政務司司長正領導各局籌備相關活動，除了酒會等傳統大型節目外，各局分別會舉辦不同活動，文體旅局將推出一系列與國慶相關的文化旅遊節目，包括「攜手抗敵— 東江縱隊在深港地區的抗戰活動」展覽等，亦會與內地機構聯絡安排借出不同展品；康文署轄下所有博物館將在國慶日免費開放，不同博物館亦有不同特別展覽，並將通過不同社交媒體向內地推廣。

「幻彩詠香江」將有國慶75周年特別版（資料圖片/旅發局提供）

楊潤雄又表示，今年中秋彩燈會會以慶祝國慶為主題，邀請全港中小學遞交以此為題的彩燈作品，並安排「華服秀」，邀請市民穿著華服出席。此外，「幻彩詠香江」亦將在10月推出國慶75周年特別版。