立法會通過本地牙醫實習1年　張宇人質疑港大牙醫學院耽誤學生

撰文：馮子健
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政府提出《2024牙醫註冊（修訂）條例草案》，引入非本地培訓牙醫及為本地牙科畢業生引入實習一年的安排，期望新措施最快明年能落實，修訂今日（10日）在立法會三讀通過。

醫務衞生局局長盧寵茂稱，今日是牙科專業歷史性時刻，是超過60年來首次就牙醫註冊條例作出重大修訂，稱政府廣泛吸納持份者意見。

張宇人認為，現時只有香港大學有牙科課程，對香港現實情況是杯水車薪。（廖雁雄攝）

法案委員會主席、自由黨立法會議員張宇人稱，現時公營牙醫人手不足、私營牙科昂貴，不少市民北上求醫，但面對種種問題。他表示1997年回歸後，牙醫服務奉行保護主義、不向外開放，現時只有香港大學有牙科課程，對香港現實情況是杯水車薪。他表示坊間經常表示專業自主、學術自由要尊重，但對現時情況貌似極大諷刺，質疑港大牙醫學院是否耽誤了學生及社會、是否要公開譴責。

內地牙醫待遇好　陳永光對引入非本地牙醫不樂觀

本身是中醫師的民建聯立法會議員陳永光稱，對引入非本地牙醫不是很樂觀，指並非「潑冷水」，但外國、內地的牙醫的薪酬待遇十分優厚，或許並不會來港執業。他認為增加實習期是條例草案焦點，對提升醫務人員水平表示支持。

陳永光稱內地牙醫待遇良好，對引入非本地牙醫不是很樂觀。（廖雁雄攝）
現時只有香港大學有牙科課程。（資料圖片/洪芷菁攝）

議員認為技術及經驗需要時間累積　贊成設實習期

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，希望牙管會盡快制定標準予特別註冊牙醫來港執業，並認為要盡快讓畢業生知道實習期安排為何。林表示自己作為醫生，需要經驗技術才可以執業，而經驗需要長年累積，認為牙科畢業生在實習期可展示技術，但亦表示同情牙科畢業生處境。

法案委員會委員、選委界立法會議員管浩鳴稱，部分牙醫學生反對下年推行實習制度，但他認為制度有必要性，稱不少突發情況、臨床判斷需要在實際工作中磨練出來。

林哲玄表示，希望牙管會盡快制定標準予特別註冊牙醫來港執業。（廖雁雄攝）
現時只有香港大學有牙科課程。（資料圖片）

若人手充足可停止引入非本地牙醫

盧寵茂稱，今日是牙科專業歷史性時刻，是超過60年來首次就牙醫註冊條例作出重大修訂，稱政府廣泛吸納持份者意見。他指條例草案其中一個目的，是新增途徑讓非本地牙醫來港執業，支援本地牙醫服務。對於有議員指要謹慎評估牙醫狀況，如太多港人北上診症，可能本地牙醫過剩，盧寵茂稱如人手充足，可以停止引入非本地牙醫，又表示如通過草案，政府會盡快招聘牙醫，並安排有興趣來港的牙醫面試。

他表示，條例草案第二個目的是引入臨時註冊制度，讓牙科畢業生先行實習，完成後才能正式註冊，認為可進一步提升牙科專業水平，確保病人福祉。他指牙管會作為負責註冊的法定機構，已經多次提出增加臨床培訓要求。

政府提出修訂《2024牙醫註冊（修訂）條例草案》，引入非本地培訓牙醫及為本地牙科畢業生引入實習一年的安排，盧寵茂7月10日出席立法會大會，草案三讀通過。（廖雁雄攝）

盧寵茂：學生應努力學習　達到一定水準才可畢業

對於有人指牙醫課程是6年，應該保證6年後可以畢業。盧寵茂反駁指，學生都會明白進入課程要努力學習、通過考核，達到一定水準才可以順利畢業，如果未能通過標準可能要重考、重讀、退學，同樣情況在牙醫學院出現，續稱培養1個牙科畢業生需要300萬元公帑資助，政府重視他們的專業質素。

對於有人認為增加實習期是增加牙醫供應，盧寵茂表示兩者無關，就算牙醫職位零空缺，牙科畢業生都要安排做實習。

政府提出修訂《2024牙醫註冊（修訂）條例草案》，引入非本地培訓牙醫及為本地牙科畢業生引入實習一年的安排，盧寵茂7月10日出席立法會大會，草案三讀通過。（廖雁雄攝）
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