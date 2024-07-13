法治教育領袖培訓第二階段完成　林定國冀老師成守護法治的先導者

「法治教育領袖培訓計劃」第二階段今日（13日）完成，超過100名教師完成培訓。今日培訓先有資深大律師許紹鼎和事務律師陳浣恩講解，接着律政司副司長張國鈞和資深媒體工作者何宛兒對談，傳授溝通技巧。



至於「與司長對話——問答環節」，老師和律政司司長林定國討論多個範疇，包括國民身份認同、國安法、陪審團制度，以至前終審法院海外非常任法官辭職一事等。



「法治教育領袖培訓計劃」第二階段7月13日完成，張國鈞和何宛兒分享傳播法治的溝通技巧。（張國鈞Facebook）

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林定國說，今日分享了三點，第一，他明白老師在處理法治教育時所面對的壓力，「但請相信你們並非孤軍作戰」。第二，所謂教學相長，希望參加培訓的老師在處理法治教育問題時都能抱持這種態度，觸及法治議題時更要身體力行，以更主動、更多的好奇心來了解事情。

第三，希望老師在課程後能有收穫和改變能夠切實感受到法治是真實存在，每個市民都應成為法治的守護者和建設者，而老師則是小隊的隊長和先導者，帶領下一代做好這個角色。

「法治教育領袖培訓計劃」第二階段7月13日完成。（林定國Facebook）

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張國鈞則表示，非常感謝資深傳媒人何宛兒向中學老師分享法治的傳播技巧。他說同一樣說話，不一樣的演繹方式，效果可以差天共地。雖然每個人價值取向都不同，但一些核心價值，例如尊重法治，都會是減少衝突、甚至是達致共識的基礎。張國鈞指，要有效溝通就要先好好傾聽，「在尋求被理解之前先去理解別人」，對方知道你有足夠尊重、肯定和理解，往後互動就會容易得多。