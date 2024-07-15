梁美芬倡只接受回歸前教育的專業人士　須「補飛」接受愛國教育

立法會政制事務委員會今日（15日）討論愛國主義教育，經民聯立法會議員梁美芬建議只接受回歸前教育的專業人士，須「補飛」接受愛國主義教育。社福界議員狄志遠則擔心愛國主義活動重「量」不重「質」，未能讓年青人「由心而發」地愛國。



政制及內地事務局局長曾國衞認同需提高愛國教育活動的質素，「呢個係人心工作，我哋不能夠純粹灌輸做到情感提升，呢個唔係我哋想要嘅嘢。」



梁美芬建議各行各業都引入持續專業發展（CPD）課程，讓只接受過回歸前的教育的專業人士「補飛」接受愛國主義教育。（立法會直播截圖）

梁美芬：只接受回歸前教育的專業人士需「補飛」

梁美芬建議，可參考新加坡訂立指標，如規限老師標準和課程設計，令愛國教育政策更容易「落地」執行。至於其他專業界別，她認為，不少資深執業人士只接受過回歸前的教育，對《基本法》、《憲法》不熟悉，需要「補飛」接受愛國主義教育。她認為，曾在中學接受「淪陷通識教育」的專業人士認知「好混淆」，建議各行各業都引入持續專業發展（CPD）課程，讓該類人士能接受「正統」的教育。

狄志遠質疑口號和廣告未能達到「由心而發地愛國」的效果。（立法會直播截圖）

狄志遠：擔心重「量」不重「質」 冀深化愛國情懷教育

社福界議員狄志遠指，從「質」和「量」來看，目前的愛國主義工作，「量」的問題不大，但擔心活動的效果，希望加強愛國情懷教育，不是一味「硬資料、硬形式、硬推廣、硬口號」，質疑口號和廣告未能達到「讓年青人由心而發地愛國」的效果，建議應加強學生對國家的歸屬感，以及建立香港人對一國兩制的信心。

有時食得多唔代表食得好，食滯咗反而冇效果，特別係年青人，見咁多活動搞，疲於奔命。 社福界立法會議員狄志遠

曾國衞：不能夠純粹灌輸愛國

政制及內地事務局局長曾國衞指，認同需提高愛國教育活動的質素，但他認為工作沒有所謂「硬或軟」，有效的方法就是好方法，「呢個係人心工作，我哋不能夠純粹灌輸做到情感提升，呢個唔係我哋想要嘅嘢。」他強調，會先讓市民認識國家發展的成就，從而提升對國家的認知認同、歸屬感及自豪感。

陳永光認為部份愛國主義教育流於形式。（立法會直播截圖）

民建聯立法會議員陳永光表示，部份愛國主義教育流於形式，有些活動只是「拉橫額影張相」，並不能有效推展愛國主義教育，關注局方會如何規避「口號式」的形式主義活動。

曾國衞強調愛國主義教育多元多樣，可以有不同形式內容做法，稱只要能有效推廣愛國主義就是好方法，不代表形式主義不好。