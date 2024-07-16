民建聯揭中西區逾200個地方「爛路」　批路政署瀝青補路保養不善

路面凹凸不平、路磚鬆脫及下陷等時有出現，民建聯視察中西區行人路和車路，今天（16日）公布發現逾200處「爛路」，部分地方向路政署反映不果，批評保養及維修不善的主因，是路政署使用瀝青補修，耐用度低，隔一日至幾個月後又要重新整修。



瀝青耐用度低 下雨又現凹陷

民建聯港島西立法會議員陳學鋒聯同中西區區議員楊學明、楊開永、葉亦楠、劉天正、施永泰、張嘉恩今天召開記者會，交代上月底視察「爛路」的情況。

中西區區議員葉亦楠以上環堅道為例，單程路車路狹窄，上落貨時常見到貨車駛上行人路，令周邊行人路破損。即使路政署「見爛補爛」，及時修補，下雨後又能見到水坑，成本效益不高。

葉又指，如堅道逐段路維修也需數月才能完成，大範圍維修才能改善問題，相信居民樂意接受忍一時封路，換取長遠的道路安全，惟牽涉不同部門協調改道，安排需時。

路面不平令居民跌倒送院

中西區區議員楊學明形容瀝青耐用度低，無法與水泥而成的行車路融合。再加上重型車輛加重道路負荷、惡劣天氣或陽光照射下，瀝青亦會「飛脱」，道路又出現凹陷。

中西區區議員楊開永提到堅尼地城科士街，周邊多古樹，樹根令路面凸起，令居民易跌倒，但路政署因顧忌古樹而未有處理。他提議先蓋好樹根，升高路面，提防居民受傷。同區的區議員劉天正憶述，德輔道西及皇后街交界都有路面不平問題，曾經有一名婆婆在上址跌倒送院，目前仍在處理索償。

民建聯促政府考慮使用較耐用物料，盡快安排修路工程。（鍾蒨宜攝）

民建聯引述路政署指正研發新補路物料

陳學鋒建議，加強檢查路面，重新評估修補物料的質量，考慮採用較耐用的物，盡快安排修路工程。他們引述路政署指正研發新物料，適時公布詳情。