關愛隊接受精神健康支援培訓　醫衞局︰不會有不切實際期望

醫務衞生局將為「關愛隊」隊員提供精神健康支援培訓，有議員關注局方對關愛隊的期望，局方稱始終涉及專業風險，不會有不切實際的期望，希望他們懂得識別和轉介。



《精神健康檢討報告》2017年發表，香港經歷2019年反修例風波和疫情，有議員質疑報告是否仍合時宜，醫衞局認同社會有很多變動，會按不同精神健康調查結果調整修正策略。



警方、關愛隊及民政署在華豐大廈外協助居民。（資料圖片/林澤鋒攝）

衞生事務委員會、福利事務委員會及教育事務委員會聯席會議今日（16日）召開，醫衞局稱將於今年第三季，為「關愛隊」隊員提供精神健康支援培訓，包括精神健康急救培訓，充份利用社區資源、經驗及網絡推廣精神健康的工作。

經民聯陸瀚民說關愛隊涉及400多隊，關注局方如何安排隊員接受培訓，另外對隊員的期望如何，隊員是否要負上責任。醫務衞生局副秘書長李力綱說，會為每隊設需要接受培訓的額度，但不能有不切實際的期望，僅期望隊員接受課程後有基本知識去識別，隊員未必需要跟進個案，因始終涉及專業風險，期望能讓他們懂得識別和轉介。

陸瀚民。（資料圖片/林靄怡攝）

議員促更新2017年發表的報告

選委界陳沛良稱檢討報告2017年發表，經歷2019年反修例風波和疫情，市民精神健康影響很大，他關注有否討論過要調節該報告。同為選委界的江玉歡亦認為報告不合時，她又說三局推出很多措施和服務，但針對願意索取支援的人，而2006年立法會已得出結論要有政策，否則難以協調，促請制訂香港的精神健康策略。

醫務衞生局副局長李夏茵說，社會確有很多變動，局方有特設精神健康的基金，資助需要幫助的個案，包括長者和少數族裔的精神健康問題，並就社會議題批出170多個項目。另外局方做了不少調查，發現新的現象包括小朋友睡眠相關問題嚴重等，會按結果調整修正策略。她又提及2017年發表報告後幾年，有透過立法會不時檢討措施，認為對長者的支援等項目有空間，或考慮動用社會各界別提供精神健康服務，每年亦會有不同的工作小組完善服務。

江玉歡促請政府制訂香港的精神健康策略。(資料圖片/盧翊銘攝)

李夏茵續說，政策方向是建立精神健康友善的社會，讓精神健康有需要人士融入社區，因此政府成立精神健康諮詢委員會，並需要跨界別合作。不過江玉歡不滿回應，指稱算不上是策略，只是說明所有措施，完全不對焦。

狄志遠倡更主動識別高危個案

政府推行應對學童自殺的學校為本三層應急機制，截至今年5月底，教育局在第二層機制接獲106宗需要「校外支援」的學校求助個案，並轉介社署跟進。社褔界狄志遠希望政府有更強危機意識，及早識別高危個案，避免慘劇發生，建議包括普查形式識別個案。

社福界議員狄志遠（資料圖片/黃浩謙攝）

李夏茵回應指，有動用地區康健中心作為第一線了解病人的情況，協助識別高危病人或為市民配對服務。教育局副局長施俊輝說，普及性的目標識別是早期工作，在三層應急機制中講得很清楚要識別、篩查和支援，校方有資源手冊列出初步識別方法，包括自殺警告的信息，經篩查後應有跟進服務。

勞工及福利局康復專員陳偉偉說，正強化社工培訓工作，讓他們識別到高危人士，並及早介入，亦有請大學做評估工具以識別高危照顧者，有關工作正推進，暫時未推出。