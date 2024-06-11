精神健康｜近3成受訪學童有精神疾病困擾 遊戲治療有助情緒問題

關注香港學童的精神健康已成為不容忽視的社會問題！養和醫療集團早前舉辦傳媒分享會，會上分享了學童出現負面情緒時的警號、面對孩子出現情緒問題時應如何處理，又提及到治療學童情緒問題時所運用到的治療方式。



養和醫療集團引述香港中文大學於2019年至2023年進行的調查指，24.4%受訪者在過去一年受到至少一種精神疾病困擾。而更最令人關注的是，研究發現分別有3.9%、1.9%和1.1%的人有自殺意念、計劃自殺或自殺未遂，且這些數字在中學生中有所增加。調查涉及了 6,082名 6 至 17歲 的在學兒童和青少年及其父母。

更有研究指出，即使發現子女出現情緒困擾，仍有近半數照顧者不願意尋求專業協助，其中最常見的原因包括：低估問題的嚴重性、害怕被負面標籤、或不清楚求助途徑等。

留意這些警號 及早察覺子女情緒困擾！

養和醫院臨床醫療心理學中心副主任馮淑敏博士在講解青少年遇到情緒困擾時的特徵（照片由養和醫療集團提供）

養和醫院臨床醫療心理學中心副主任馮淑敏博士指出，青少年的情緒困擾大多源自生活中的３方面，即個人因素、校園生活及家庭生活。以下是青少年出現情緒困擾時常見的警號：

- 情緒及行為上的改變



• 學業成績倒退、態度散漫、經常發白日夢、甚至逃避上學

• 比平日靜、無精打采,或提不起勁、減少參與以往熱愛的活動(體育、遊戲.... 等)、或失去興趣

• 封閉自己、離群、孤獨、不說話

• 行為倒退（如吮手指，尿床）

- 身體上的改變



• 難以入睡或放鬆,睡得少和不穩

• 失去胃口、興趣、開心的感覺

• 身體經常不適,特別是腸胃不適、頭痛頭暈

• 有自殘行為

面對子女的情緒困擾 家長應如何處理？

馮淑敏博士強調，青少年在出現情緒困擾時通常都有跡可尋，若察覺到異常，可從３方面着手：

1. 臨床治療



家長如發現子女出現情緒困擾，可以尋求專業臨床治療的幫助。心理治療師會盡力與患者建立可信任的治療關係，進行適當的心理干預，包括個別治療、藥物治療、家庭治療和認知行為治療法。並在需要時，與學校聯絡尋求共識和協作。

2. 家庭方面



而在家庭方面，父母要處理好自己的情緒，保持冷靜。給予孩子時間和空間，耐心引導和鼓勵他們表達問題、需求和感受。過程中，需保持中立且不批判的態度，避免讓孩子感到被質問。

另外，家長應盡量了解孩子的壓力來源，例如學業、考試壓力、家庭關係、朋友關係、欺凌或抑鬱症等。嘗試接納孩子的情緒表達，避免指責或低估他們的憂慮。

了解問題後，就可以與孩子一起分析問題，引導他們找到解決方法╴並在適時表達共鳴，讓孩子感到被了解和認同。以身作則，分享自己克服困難的經驗。如果懷疑孩子受到欺凌，陪同他們向學校或社工尋求協助。如有需要，尋求專業意見和援助。

3. 學校方面



老師亦應關注學生在校的行為、情緒和人際關係，鼓勵他們放鬆和學習處理壓力。與家長、學校社工和專業醫療人員保持聯繫，協調提供適切的支持。

什麼是遊戲治療？

開心大本營行政總裁、遊戲治療師鍾雅芬女士分享何謂遊戲治療（照片由養和醫療集團提供）

開心大本營行政總裁、遊戲治療師鍾雅芬女士又簡介了治療學童情緒問題的方法—遊戲治療。她解釋，遊戲治療是一種心理治療的形式，使用遊戲作為主要的交流方式，尤其是未懂得表達自己的小朋友。遊戲治療就像是一把鑰匙，專業的治療師可以透過玩具這一媒介，讓小朋友打開自己內心世界。

通過遊戲治療 改善精神問題

（照片由養和醫療集團提供）

在分享會上，女兒深受精神健康問題困擾的陳女士（化名）講述了自身經歷。她指，自己本身與丈夫分隔兩地，而女兒則是由身處外國的丈夫全職照顧。然而，由於丈夫不幸因病離世，7歲的女兒只能跟隨自己回流返香港。

陳女士指，失去父親、加上身邊事物的急遽轉變，都對女兒的精神狀況造成了極大壓力。回港後，女兒開始出現情緒不穩、發噩夢以及尿頻等問題。其中又以尿頻問題最為嚴重，「從家中到達地鐵站只需十分鐘路程，但即使已經在家中去過（廁所），到達車站後囡囡又會想再去，非常影響出門計劃。」

陳女士又曾試過帶女兒外出遊玩，明明過程中女兒都表現得很開心，但在高處眺望時又會講出「想跳落去搵爹爹」之類的說話，情況令陳女士極為擔心。幸好，後來經學校社工介紹，女兒開始接受了遊戲治療，情況才逐漸出現好轉。

鍾雅芬指，遊戲治療雖然名為「治療」，並非患有情緒問題的人才可以進行，因為遊戲治療能幫助參與者學會探索和表達自身情感、增強社交技巧、解決問題、提升認知能力、減輕壓力和焦慮等。另外，不少人都以為遊戲治療是專屬於小朋友的治療，但實際上即便是成人，亦能通過沙畫等工具表達自己的內心世界、抒發壓抑在心底的情緒，達致改善情緒困擾的效果。