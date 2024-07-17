林定國：中央冀香港用好國際化優勢　涵蓋法律、創科、綠色金融

立法會今日（17日）舉行前廳交流會，討論香港參與「一帶一路」建設和發揮普通法制度優勢，律政司司長林定國率官員出席。他重提上周到北京與部委見面，引述中央希望香港用好3項優勢，包括鞏固亞太區國際法律服務及爭議解決服務中心的角色、創科和綠色金融發展、多元文化交融優勢，舉例設「一帶一路」獎學金等。



7月17日，律政司司長林定國率商務及經濟發展局局長丘應樺等官員，出席第16次立法會前廳交流會。（馮子健攝）

律政司司長林定國早前以「融入國家發展大局督導組」下設的「一帶一路」發展小組組長身份，到北京與部委交流，出席支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第七次會議，上周四更與港澳辦主任夏寶龍會面。

夏寶龍（右）上周（11日）在北京與林定國會面（港澳辦網頁圖片）

林定國引述中央希望香港用好3項優勢，第一，是雙向開放功能平台優勢，即是香港作為貿易和專業服務的平台，舉例鞏固香港作為亞太區國際法律服務，以及爭議解決服務中心的角色，貿易專業服務平台，第二，是科技創新和綠色發展優勢，即是綠色金融、創科發展，第三，多元文化交融優勢，舉例「一帶一路」獎學金或其他中外文化活動。會上，林定國提出12項建議，希望用好香港優勢參與「一帶一路」，得到中央積極回應。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，香港9月11日及12日會舉辦一帶一路論壇，今年會加強與東盟溝通和對接，「一帶一路」辦公室都會不停外訪。此外，他表示會繼續爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)；局方會在馬來西亞吉隆坡、沙地阿拉伯增設經貿辦，加強與一帶一路國家的聯繫。