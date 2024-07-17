施政報告2024｜新民黨倡向達標公務員派1個月花紅　經濟好派獎金

新一份施政報告諮詢期展開，新民黨今天（17日）與特首李家超會面，身兼行政會議召集人的主席葉劉淑儀建議，向表現達標的公務員派最少一個月「花紅」，表現優異者更可獲雙倍「花紅」，參考指標包括政策落實進度、新質生產力的運用及市民滿意度。她又建議，如經濟表現達標，應向全體公務員發放獎金，鼓勵推動經濟發展。



葉劉淑儀又建議政府設立第二個盈富基金，投資收益率高及財政穩健的上市公司，規模最少達300至500億港元，於股市低迷時入市，提振市場信心。



葉劉淑儀會面特首後說，公務員團隊為管治體系的基石，鼓勵公務員積極擔當、打破責任界限是推動改革的關鍵一步。(李宇婷攝)

新民黨倡向達標公務員派1個月花紅 經濟好時發放獎金

葉劉淑儀說，公務員團隊為管治體系的基石，鼓勵公務員積極擔當、打破責任界限是推動改革的關鍵一步，現時公務員薪酬調整機制，不能全面反映公務員服務社會及工作穩定等特質，有別於私人市場職位靈活性大、流失率高，建議薪酬調整機制與經濟整體表現及個別部門表現掛勾。

葉劉淑儀建議如該財政年度的經濟表現達標，應向全體公務員發放與經濟表現掛勾的獎金。（資料圖片/歐嘉樂攝）

為了有助提高公務員工作積極程度，葉劉淑儀建議如該財政年度的經濟表現達標，應向全體公務員發放與經濟表現掛勾的獎金，金額按實際情況而訂 ，鼓勵公務員推動經濟發展。她說，可參考新加坡的做法，以本地生產總值、家庭收入中位數、每月工資變動等本地經濟數據，以加權形式訂立指標。

葉劉淑儀建議引入與公務員表現掛勾的「花紅」機制。（資料圖片/歐嘉樂攝）

另外，葉劉淑儀建議引入與公務員表現掛勾的「花紅」機制，向達標部門發放最少一個月工資的「花紅」，表現優異者更可發放雙倍「花紅」。她說政府強調團隊精神，建議以部門為評核單位，以施政報告措施的落實進度、新質生產力的運用及市民滿意程度等，作為評核表現的基礎，再按特區政府的財政狀況發放「花紅」。

葉劉淑儀建議政府研究成立第二個盈富基金，股市低迷時入市提振信心。（資料圖片）

倡設第二個盈富基金 股市低迷時入市提振信心

提振市場信心方面，葉劉淑儀建議政府研究成立第二個盈富基金，資金規模最少達300億至500億元，分批於股市低迷時入市，投資於收益率高及財政穩健的上市公司。她續說，上市公司經常會購入自身股份，以釋出對企業前景有信心的訊號，建議政府考慮投資本地或內地企業，並研究與本地企業、基金甚至東南亞投資者共同參與，為股票市場注入動力。

新民黨副主席黎棟國建議，協助退休的紀律部隊人員在大灣區購買物業，紓緩紀律部隊宿舍嚴重不足的問題，部分大灣區城市房屋較香港公屋寬敞，相信能為退休的紀律部隊人員提供多一個選擇，同時不會影響正輪候公屋的市民，及為政府增加財政負擔，。

跟進泳總風波的新民黨立法會議員何敬康提出完善體育總會管治的建議，他說近日報道令公眾憂慮公帑是否用得其所，以及運動員是否獲得公平對待，促請當局盡快落實體育總會管理指引，完善管治制度，改善選拔機制，確保各體育總會能發揮其應有的功能，保障運動員的福祉。

新民黨倡向中央爭取在大灣區物色約300公頃土地，租予香港作為「飛地」。（楊凱力攝）

倡大灣區租300公頃土地予香港 設立「產業合作區」香港法律

新民黨其他建議包括向中央爭取在大灣區物色約300公頃土地，租予香港作為「飛地」，與廣東省合作設立「高質量發展產業合作區」，實行香港的法律及稅制，合作區內企業等同在香港營運，直接與國際市場對接等。